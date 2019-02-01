Общество Февраль 01, 2019 | Автор : admin

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о концерте Национального академического хора Армении, посвященном 150-летию Комитаса, который он посетил вместе с супругой — Анной Акопян.

Вчера с Анной мы побывали на концерте Национального академического хора Армении, посвященном 150-летию Комитаса. Дирижировал Ованес Чекиджян. Мощнейший концерт — и полупустой зал. В этом истинное лицо состояния в нашей культурной жизни: о том, что Комитас, Чекиджян и Национальный академический хор Армении являются нашим национальным достоянием, скажет любой, кого вы спросите. Однако система выстроена так, что с национальным достоянием соприкасается минимум людей. По этой системе национальное достояние — “не каждому по уму”, шедевры должны храниться в “подвалах”, поскольку они не для ежедневного употребления, как парадный сервиз. В музеи должны ходить немногие, или вообще никто — и так подряд”, — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, целью культурной политики должно стать искоренение подобной системы. В новой Армении человек и искусство должны быть в постоянном общении, национальные ценности должны быть близки к народу, и такое восприятие надо прививать, начиная со школы, что и должно решать соответствующее ведомство.