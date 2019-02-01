Регион Февраль 01, 2019 | Автор : admin

В рамках дальнейшего развития военно-экономического сотрудничества ОДКБ 29 января министр обороны Армении Давид Тоноян принял делегацию во главе с генеральным директором концерна “Калашников” Андрея Барышникова, находящимся в Армении с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе МО Армении, приветствуя гостей, Давид Тоноян подчеркнул важность сотрудничества концерна “Калашников” с армянскими военно-промышленными предприятиями и выразил готовность поддержать все проекты, направленные на организацию совместного производства военной продукции в Армении.

Поздравив с Днем армии Армении, Барышников проинформировал министра обороны Армении о ходе реализации проектов в сотрудничестве с ОДКБ с армянскими коллегами. В частности, генеральный директор концерна “Калашников” сообщил, что в рамках визита уточнены окончательные детали совместного с концерном производства новейших автоматов.