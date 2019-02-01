Государство Февраль 01, 2019 | Автор : admin

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении, экс-вице-спикер НС Эдуард Шармазанов на днях на встрече с журналистами заявил, что в депутатском корпусе Национального Собрания НС VII созыва нет реальной оппозиции.

Нет реальной оппозиции, сегодня у нас есть конституционная оппозиция, волей-неволей именуемая оппозицией. Совершенно не стремясь бросить тень на фракции “Процветающая Армения” и “Светлая Армения”, должен констатировать: лидер одной из этих партий активно защищает политику Пашиняна за минувшие 8-9 месяцев, другой “снабжал водой” революцию”, — сказал господин Шармазанов, имея в виду заявление лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна о том, что в дни активных массовых протестов митингующих он снабжал водой — надеемся, чистой родниковой.

В подтверждение главного своего довода об отсутствии после смены власти он подчеркнул, что ни ППА, ни ПСА ни разу не критиковали политику, проводимую премьер-министром Николом Пашиняном.

Напомним, что по итогам состоявшихся 9 декабря внеочередным парламентским выборам бывшая партия власти РПА не прошла в парламент. Ныне в парламенте VII созыва представлены три политические силы — блок “Мой шаг” премьер-министра Никола Пашиняна, партии “Процветающая Армения” крупного бизнесмена Гагика Царукяна и “Светлая Армения”, бывшая частью оппозиционного блока “Елк” в НС РА VI созыва.