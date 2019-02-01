Завершился первый месяц года, а в республике не утихают пересуды о солидных денежных премиях, полученных чиновниками региональных и общегосударственных ведомств в канун Нового года. Более того, страсти накаляются, ибо чиновники, отвечая на вопросы журналистов, еще более запутываются, выявляются новые интересные подробности.

Депутаты ведут расследование

Поднятая прессой и активно обсуждаемая в социальных сетях тема не утихает. В связи с этим парламентская фракция «Мой шаг», представляющая партию власти, во вторник провела заседание за закрытыми дверями, в ходе которого речь шла о выписанных в ряде государственных учреждений премиях. Депутаты пригласили председателя комитета по госдоходам Давида Ананяна выступить с разъяснением по поводу ситуации с премиями. По завершении заседания руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц сказала журналистам, что они намерены продолжить своеобразное «депутатское расследование» и опросом руководителя только одного ведомства дело не закончится. По её словам, неправильно будет ограничиться обсуждением лишь одного ведомства, если они хотят найти комплексное решение возникшей проблемы. Депутаты пытаются собрать всю необходимую информацию, чтобы понять, как может законодательный орган помочь и в исправлении ситуации.

Весьма похвальное намерение, особенно учитывая важное обстоятельство, что Армения – не та страна, где государственный чиновник может позволить себе высокую премию за счет государства, ибо крайне низки зарплаты врачей и педагогов, пенсии, пособия, Республика Армения фактически находится в состоянии войны, новым властям прежде всего важно не допустить поляризации в обществе. Причем речь идет не только о материальном аспекте (она имела место годы назад, и теперь нужно думать о смягчении последствий), но и психологическом.

Никто не в праве забывать, пренебрегать тем, что народ связывает с новыми властями большие надежды, и доверие его не может быть неисчерпаемым, если чиновники и впредь будут совершать шаги по поляризации общества.

Запах нищеты

Как оценить анекдот, рассказанный журналистам экс-депутатом от Республиканской партии Армении, назначенным после смены власти министром ЧС Феликсом Цолакяном: «Говорят, как бы бедняк ни разбогател, лет 15-20 от него будет пахнуть нищетой. И как бы ни беднел богатый, лет 20-30 от него будет пахнуть богатством».

Знает ли господин Цолакян, сколько человек оскорбил этот достаточно низкопробный анекдот, рассказанный им по поводу многомиллионных премий чиновников. Особенно людей, которые, будучи классными специалистами, на протяжении десятилетий трудились в поте лица, но получали низкую зарплату и остались, можно сказать, нищими, но не обиделись на Родину, сознавая ее ограниченные возможности. Таковых очень много – они основной костяк страны, на который Отчизна опирается в трудную минуту. А теперь выясняется: нищета обладает запахом, и по мнению сочинителей и рассказчиков этого анекдота, наверное, специфический, от которого следует нос воротить…

Меня же (и не только меня) удивляет, как человек, долгие годы проработавший в компетентных органах, одним неосторожным анекдотом способен настроить один сегмент общества против другого. Нехорошо получается. Складывается некий диссонанс между гордыми гражданами Республики Армения.

Хорошо, конечно, что есть богатые люди. Хорошо, что некоторым чиновникам удается, не нарушая закона, премировать самих себя. Но поскольку не всем досталась доля от общественного добра, а ожидания совершенно иные, огромные надежды, навеянные событиями последних 8 месяцев — дают людям основания высказывать недовольство.

Хорошо оплачиваемые профессионалы – кто они?

«Проблема в том, что сегодня у нас имеются определенные законодательные регулирования, дающие возможность премировать. С другой стороны, имеется чувство несправедливости, озвученное обществом. И проблему эту надо решать. Мы хотим иметь эффективные государственные институты, где решаются волнующие общество проблемы. Но для этого необходимо иметь хорошо оплачиваемых профессионалов», — сказала в беседе с журналистами лидер фракции «Мой шаг» Лилит Макунц сразу после завершения вышеупомянутого закрытого заседания фракции.

Какова цена этим профессионалам, точнее, их труда? Где должна проходить грань, за которой чиновник пренебрежет предлагаемой взяткой за выполнение, или в некоторых случаях невыполнение должностных обязанностей, либо просто использованием лазеек в законодательстве, устоит перед соблазном выплатить себе любимому фантастические премии.

Человечеством подобная грань пока не определена (в любой стране, даже с многовековой историей демократического развития, во властных структурах наблюдаются случаи взяточничества, приписок), и перспектива найти ее весьма туманна. Даже в самых безупречных законах можно найти лазейки – было бы желание.

Как быть — руководствоваться юридическими нормами или нравственными? Впрочем, последние не всем доступны – человек рождается и уходит в мир иной с этим богоданным даром. Кроме того, никто и не способен заставить кого-либо руководствоваться навязанными нравственными нормами, если юридически все верно. Речь, естественно, о премиях чиновников.

И еще. В последнее время много говорится о повышении оплаты труда высококвалифицированных специалистов, так сказать, дабы удержать чиновников от соблазна в так называемых «рисковых сферах». Проще говоря – чтобы удержать их от соблазна преступить закон или использовать его в своих интересах. Тезис весьма спорный: кто сказал, что налоговый инспектор с зарплатой в несколько сот тысяч драмов (за счет налогоплательщиков) находится в более риской зоне, чем врач, получающий 70-80 тысяч драмов.

Помню, как годы назад в Армении протекали первые реформы судебной системы и судьям была определена зарплата, эквивалентная 500 долларам (очень высокая зарплата по тем временам), министр юстиции Давид Арутюнян объяснял: это делается во имя искоренения в системе негативных явлений. Иначе говоря – чтобы исключить мздоимство. Взяточничество в системе не исчезло – просто возросли ставки, как говорится, аппетит приходит во время еды.

Так что эта тема новогодних чиновничьих премий обсуждается весьма уместно и беспокоит общество – прежние ошибки не должны повторяться.