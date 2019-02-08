Генпрокуратура Арцаха 5 февраля сообщила, что гражданин Азербайджана Эльнур Эльман оглы Гусейнзаде, приговоренный решением суда первой инстанции Арцаха от 9 февраля 2018г. к 2 годам лишения свободы, выпущен на свободу.

Полностью отбывший назначенный судом срок Гусейнзаде обвинялся в том, что, будучи служащим разведроты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана, ровно 2 года назад, 1 февраля 2017 года, незаконно пересек границу Арцаха в районе села Талиш Мартакертского района. После чего он оказался в окопах и был задержан военнослужащими.

Это радостное, казалось бы, для азербайджанцев сообщение в Баку приняли в штыки. Там сделали вид, что не знают об изначально заявленном Гусейнзаде нежелании возвращаться в Азербайджан и стремлении переехать в третью страну, обвинили Армению (!? — Арцах для них не существует — Г.М.) “в провокации с использованием азербайджанских военнопленных и заложников”. Абсурд, не поддающийся логическому объяснению. Ведь разыгрывая несколько месяцев назад шоу по якобы обмену всех на всех, Баку о Гусейнзаде и не вспоминал, стремясь заполучить лишь пребывающих в Шушинской тюрьме двоих членов террористической группы (третий был убит при сопротивлении по задержанию), которая летом 2014г. в ходе диверсионно-провокационных действий на территории Арцаха убила двух человек, в том числе 17-летнего подростка, и ранила женщину.

Гусейнзаде к этой группе никакого отношения не имеет. Как отметил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, “любое лицо, вне зависимости от национальной принадлежности, религиозных и политических воззрений, после того, как понесло свое наказание, должно быть выпущено на свободу. …Такой подход созвучен системе ценностей и мировоззрению армянского народа. Наш народ всегда отличался патриотизмом, но ему всегда были чужды нацизм или фашизм — идеологии, которые лежат в основе государственного строительства Азербайджана”. Именно поэтому ответ Азербайджана был более чем предсказуемый: Баку объявил Гусейнзаде в международный розыск. По словам Бабаяна, причина не только в том, что Гусейнзаде априори не собирался возвращаться в Азербайджан, где он для себя не видел никаких перспектив на будущее. Но в и том, что Эльнур Гусейнзаде не является чистокровным тюрком, что сразу видно по его имени и фамилии. “В любой фашистской стране данные обстоятельства послужили бы достаточным основанием для преследования, заключения под стражу и убийства. И таких примеров в Азербайджане сотни, даже тысячи. Пример Эльнура Гусейнзаде вновь показывает истинное положение вещей в Азербайджане, а именно: попрание демократии и прав человека, неуважительное отношение к исламским ценностям, террористическую сущность данного государства”.

Как сложится судьба Гусейнзаде, пока сказать сложно. Во всяком случае, как отмечает ответственная за коммуникационные программы офиса МККК в Армении Зара Аматуни, он продолжает пользоваться международной гуманитарной защитой, и МККК в случае необходимости продолжит помогать лицу, обеспечивая его связь с семьей.