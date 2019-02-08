Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение учредить Национальный день памяти Геноцида армян 24 апреля. Выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции, Макрон отметил, что Франция “с 1915 года называет геноцид тем, чем он является: преступлением против человечности, против цивилизации, которое в 2001 году после долгой битвы было признано таковым по закону”. В связи с этим, заявил он, будет проводиться национальный день памяти Геноцида армян 24 апреля.

“Франция — это страна, которая умеет смотреть в лицо истории. История французских армян принадлежит истории Франции. И, поскольку Геноцид армян — часть нашей памяти, его память должна почитаться в нашей республике. Как вы, вместе с вами, я изо всех сил буду бороться с любыми формами отрицания, которое оскорбляет память усопших и достоинство живых”, — сказал Эммануэль Макрон.

Заметив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не разделяет “видение Франции и наши ценности в данном контексте”, глава французского государства подчеркнул, что Эрдоган — это не весь турецкий народ, и пообещал продолжать диалог с целью донести исторические факты. “И сегодня, в то время, когда мы проводим форум мира, я вам говорю совершенно отчетливо: полная ответственность президента французской республики заключается в том, чтобы пригласить президента Турции к диалогу”, — заключил Макрон.

Армянская община Франции приветствовала решение и заявление президента страны. Одобрив тот факт, что Макрон, учреждая День памяти Геноцида армян, выполняет свое предвыборное обещание, представитель Координационного совета армянских организаций во Франции Мурад Папацян назвал его решение “шагом навстречу признанию более чем неоспоримого факта”. По сообщению Euronews, Макрон лично сообщил Эрдогану о провозглашении 24 апреля Днем памяти Геноцида армян, поскольку желает “сохранить открытый диалог с Турцией”. Подчеркнув, что мнения Парижа и Анкары совпадают в вопросе Сирии (видимо, имеется в виду совпадение декларируемых позиций по сохранению территориальной целостности САР — Г.М.), Макрон вместе с тем отметил наличие разногласий “в вопросах борьбы с ИГИЛ (террористическая организация “Исламское государство”, ИГ), правами человека в Турции, а также в вопросе проблемы Геноцида”, и указал, что диалог с Турцией является приоритетом.

Анкара, однако, ответила ожидаемо резко. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция остается верной политике непризнания Геноцида армян и осуждает решение Эммануэля Макрона. Калын назвал утверждения о Геноциде армян “политической ложью, лишенной какой-либо правовой основы и противоречащей историческим фактам”, а решение президента Франции — попыткой “превратить историческое событие в политический инструмент, чтобы как-то спасти ситуацию в своей стране, которая переживает политические проблемы”.

Париж не впервые вызывает раздражение Анкары. И связано это отнюдь не только с Армянским вопросом.

Курдский фактор

Одним из серьезных раздражителей для Турции является лояльность Франции к курдам. Но, во-первых, во Франции проживает значительная и политически активная курдская община, которая не раз доказывала свою способность мобилизовывать политические группы во Франции. Во-вторых, в сирийском вопросе Францию беспокоят действия Турции на севере САР. Париж считает, что они приводят к ослаблению борьбы с террористами, поскольку внимание курдских Отрядов народной самообороны (YPG) серьезно рассеивается.

Нынче же Анкара и без того находится в состоянии психоза из-за неопределенности в вопросе вывода американских войск из Сирии. Эрдоган требует от Трампа сдержать обещание о выводе американских войск с востока от Евфрата и сделать это в ближайшее время. По словам Эрдогана, буферная зона на севере Сирии глубиной в 32 км должна контролироваться Турцией, которая “предпримет все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне”. Курды же против какой-либо военной роли Анкары в обеспечении мер безопасности на сирийско-турецкой границе, заявил общеарабской газете Asharq Al-Awsat один из политических лидеров сирийских курдов Салех Муслим. “Мы будем рассматривать появление турецких войск на севере Сирии, как оккупацию, и организуем вооруженное сопротивление, — сказал Муслим. — Нашим требованием является создание зоны безопасности под международным контролем с размещением там постов наблюдателей”. Муслим дал это интервью накануне намеченного на этой неделе заседания в Вашингтоне американо-турецкой комиссии, посвященной созданию “зоны безопасности” на стыке границ Сирии, Турции, Ирака. 14 января глава США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов, а “курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию”.

Пентагон со своей стороны опасается, что без армейского давления со стороны США и их союзников террористы “Исламского государства” менее чем за год могут вернуть себе утерянные позиции в Сирии. По данным военных США, более 99,5% территорий, которые контролировались ИГ, возвращены сирийцам, а в ближайшее время этот показатель дойдет до 100%. Утверждается, что ИГ уже не может эффективно действовать, потому что силы коалиции “уничтожили большую часть руководства” террористической организации.

Госсекретарь США Майк Помпео заверяет, что вывод американских войск из Сирии не является “концом американской битвы”. Обращаясь к партнерам по коалиции, собравшимся в Вашингтоне для обсуждения следующих шагов по Сирии, Помпео сказал, что ИГ остается угрозой и что “вывод войск — это, по сути, тактическое изменение, а не изменение миссии, это просто новый этап в старой битве”.