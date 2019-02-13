В нашей стране вот уже на протяжении 26 лет активно функционирует благотворительный фонд “Армянский офтальмологический проект”, осуществляющий широкомасштабные офтальмологические программы.

Среди самых последних мероприятий фонда — цикл благотворительных концертов. Они состоялись при поддержке Министерства культуры РА 8 февраля в Гюмри и 10 февраля — в ереванском Доме камерной музыки им. Комитаса. Концерты классической музыки прошли под девизом “Свет армянским глазам”.

Перед армянской публикой выступили известные молодые исполнители Серхио Эскалера (фортепиано, Боливия) и Гервасио Таррагона Валли (кларнет, Уругвай). Зарубежные исполнители уже несколько раз выступали с концертными программами в Армении и на этот раз выразили желание бесплатно выступить перед армянским зрителем.

Артисты выступили в сопровождении струнного квартета: Астхик Варданян (первая скрипка), Размик Ованнисян (вторая скрипка), Ваагн Егишян (альт) и Акоп Атян (виолончель). В концертной программе прозвучали “Квинтет для кларнета” В.А.Моцарта и “Фортепианный квинтет №2 op.81” А.Дворжака. Отметим, что концерт в Гюмри был посвящен давнему другу и спонсору “Армянского офтальмологического проекта” Лютеру Джону Хачикяну, благодаря которому в 2018 году в Гюмри был открыт областной офтальмологический центр, имеющий сверхсовременное оборудование, переподготовленные кадры и предоставляющий качественные офтальмологические услуги населению области.

Слушатели ереванского концерта получили возможность сделать пожертвования, которые будут направлены на реализацию новой программы благотворительного фонда “Армянский офтальмологический проект” — “Офтальмологический осмотр детей в детских садах”. Она направлена на выявление таких проблем, при лечении которых у детей до 7-летнего возраста полностью предотвращаются серьезные глазные заболевания.