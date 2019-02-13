Регион Февраль 13, 2019 | Автор : admin

В рамках рабочего визита в Москву министр обороны Армении Давид Тоноян 9 февраля провел встречу с командующим ЮВО, генерал-полковником Александром Дворыкиным. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

Александр Дворыкин встретил министра обороны Армении на боевом командном пункте в южном направлении расположения войск. В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества в военной сфере, региональной безопасности, деятельности 102-й российской базы, а также вопросы, касающиеся боевой подготовки и организации службы.

Учитывая, что в Сирии находятся войска ЮВО РФ, Давид Тоноян и Александр Дворыкин обсудили и вопросы, связанные деятельностью армянской гуманитарной миссии в Алеппо. Стороны подчеркнули важность обеспечения высокого уровня совместных учений. Давид Тоноян и Александр Дворыкин отметили, что 2019 год будет насыщен совместными мероприятиями, штабными учениями.