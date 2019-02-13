Государство Февраль 13, 2019 | Автор : admin

Обсуждение структуры правительства Армении завершено: известны названия 12 министерств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, новое правительство будет иметь следующие министерства: министерство иностранных дел, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство юстиции, министерство труда и социальных вопросов, министерство образования, науки и культуры, министерство охраны природы, министерство здравоохранения, министерство финансов, министерство экономики, министерство территориального управления и инфраструктуры, министерство индустрии высоких технологий.

Премьер-министр Никол Пашинян 8 февраля заявил, что в аппарате премьер-министра будет создана должность главного комиссара по делам диаспоры, который будет представителем главы правительства в отношениях с диаспорой и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства с диаспорой.

Проект о новой структуре правительства будет представлен в парламент.