Глава Центрального командования ВС США, генерал Джозеф Вотел, в сферу ответственности которого входит также Ближний Восток, анонсировал начало вывода американских войск из Сирии в течение ближайших недель. Генерал надеется уложиться в запланированные сроки, однако решающим фактором в этом вопросе будет, по его словам, оперативная обстановка на месте.

США обещают уйти

С момента объявления о выводе войск официальные лица в Пентагоне подтверждали, что из Сирии вывезена часть военного оборудования. Другие приготовления к выводу приблизительно 2000 американских военных из этой страны также продолжаются. Но нет полной ясности в вопросе о том, как и когда американские войска покинут Сирию, и заявление Вотела ситуацию не проясняет. Еще более тревожный вопрос — не воспользуются ли уходом военных США боевики “Исламского государства”, чтобы восстановить свои силы и отвоевать оставленные территории. Генерал Вотел заверяет, что вывод американского контингента будет происходить не с бухты-барахты, что США будут искать пути ухода, не оставляя при этом никакой надежды террористам. Он выразил надежду, что Сирийские демократические силы, поддерживаемые США, освободят оставшуюся территорию до того, как последние американские войска покинут Сирию. Глава Центрального командования ВС США заявил, что США сотрудничают с партнерами и союзниками, чтобы гарантировать, что и в этом случае ИГ не сможет вернуться. Однако официальные лица по-прежнему предупреждают, что осуществить это может оказаться затруднительным. По оценкам американских оборонных и разведывательных служб, террористическая группировка по-прежнему насчитывает от 20 000 до 30 000 боевиков и сторонников, разбросанных по Сирии и Ираку, причем некоторые из них уже проводят атаки в рамках растущего мятежа. Представители США также считают, что моральный дух среди бойцов ИГ остается высоким, несмотря на то, что группировка потеряла более 99 процентов территории, которую она контролировала прежде. Остаются вопросы и по поводу того, смогут ли сирийские истребители, поддерживаемые США, оказывать достаточное давление на ИГ в отсутствие войск США и при возможной потере поддержки со стороны курдских боевиков.

Турция стремится занять освобождающиеся территории

Более того, за “свято место”, которое, как известно, пусто не бывает, уже идет борьба. Обсуждение будущего Сирии после ухода оттуда американцев станет одной из главных тем встречи президентов России, Турции и Ирана в Сочи 14 февраля. Эрдоган объявил, что “Турция готова взять на себя ответственность за борьбу с террористами в тех районах Сирии, откуда будут выведены американские войска”, подразумевая под террористами политические и вооруженные структуры сирийских курдов. Турецкий лидер дал курдским “Отрядам народной самообороны” несколько недель на то, чтобы покинуть город Манбидж на севере Сирии. Глава МИД ТР Мевлют Чавушоглу заявил, что “место американских военных в Сирии не должны занять ни террористы, ни сторонники режима Башара Асада”. Анкара надеется на сохранение районов на севере Сирии за опекаемой ею сирийской вооруженной оппозицией, а также на создание буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы, которая не позволит “террористам” проникать на территорию Турции. Контролировать эту зону Анкара собирается сама.

Обеспокоенные перспективой турецкой экспансии курды активизировали переговоры с Дамаском об условиях возвращения территорий, где они находятся — на восточном берегу реки Евфрат и на севере Сирии — под контроль правительства. Москва этот диалог поддерживает и, будучи заинтересована в дислокации вдоль турецко-сирийской границы и в освобождаемых США районах сирийских военных, указывает Турции на нежелательность новой операции в Сирии, не согласованной с Дамаском.

Примечательно, что в эти же дни в Варшаве состоится министерская конференция по Ближнему Востоку, организованная США и Польшей. Иран на нее не пригласили. Ливан отказался из-за участия в ней Израиля. Россия приглашение отвергла, отметив, что конференция готовится поспешно, не учитывает мнение важных ближневосточных и внерегиональных игроков, а ее тематика не охватывает всего комплекса проблем региона, в частности, игнорируется арабо-израильский конфликт. В МИД РФ считают, что “речь идет о попытке сплотить кого получится на антииранской основе, создать предпосылки к окончательному слому Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перенаправить усилия по сирийскому и йеменскому урегулированию в антииранское русло”.

Армянский гуманитарный контингент будет действовать вне зоны боевых действий

Вот в такой все более усложняющейся геополитической обстановке в Сирии туда отправился Армянский гуманитарный контингент. 8 февраля группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, общей численностью 83 человек, прибыла в Сирию. Как сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, задача группы — оказание гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу. Армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий. А.Ованнисян отметил, что решение об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу принято, исходя из сложившейся в результате боевых действий тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Алеппо, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН №2393 от 2017 года и №2401 от 2018 года, с учетом письменных обращений сирийской стороны, а также наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры. Вопросы пребывания армянских специалистов на территории Сирийской Арабской Республики, их статуса, деятельности и безопасности урегулированы в соответствии с Законодательством Республики Армения.

Вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Москве поблагодарил своего армянского коллегу Давида Тонояна за отправку гуманитарной миссии в Сирию. “Вы первыми откликнулись на наш призыв по оказанию помощи сирийскому народу”, — сказал Шойгу, расценив этот шаг как большой вклад в налаживание мирной жизни в Сирии.

Это неудивительно. Ведь в некогда процветающем центре сирийской диаспоры Алеппо из 60 тысяч сегодня остались только 14-15 тысяч местных армян, большинство из которых перебралось туда после Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении. В целом раньше в Сирии насчитывалось 120-140 тысяч армян, сейчас — менее половины. Среди убитого террористами христианского населения немало армян.

Правительство Армении изначально помогало и продолжает помогает сирийцам, не только сирийским армянам, доставляя гуманитарную помощь в Сирию. Кстати, при содействии российской стороны.

Гуманитарная миссия будет действовать под командованием Министерства обороны Армении, согласовывая свои действия как с местными властями, так и с российской стороной. В военных действиях, которые ведут в Сирии ВС России, Армения участвовать не будет — она направляется в Сирию не для ведения боевых действия на чьей-либо стороне. Пока не ясно, как долго группа армянских специалистов будет находиться в Сирии. По словам замминистра обороны РА Габриэла Балаяна, “как минимум несколько месяцев”. Сроки дальнейшего пребывания будут определены в зависимости от результатов.