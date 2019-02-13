Культура Февраль 13, 2019 | Автор : admin

Фреска Минаса Аветисяна “Ночь”, которая украшает один из полуразрушенных заводов в Гюмри, находится в плачевном состоянии.

Спасению ее была посвящена пресс-конференция директора Музея Джаджура Армана Аветисяна и исполнительного директора фонда “Минас Аветисян” Азата Товмасяна.

В беседе с журналистами они сообщили, что проводят сейчас предварительные расчеты, чтобы составить смету работ, необходимых по спасению этой фрески, и ожидают, что Министерство культуры Армении окажет им помощь в этом вопросе, поскольку фреска включена в список охраняемых государством объектов культуры.

“В рамках одной из программ Министерства культуры Армении уже укрепили и спасли 8 фресок Минаса, осталась фреска “Ночь”, которая украшает один из полуразрушенных заводов в Гюмри и находится в плачевном состоянии. Те меценаты, которые ранее оплачивали перенос фресок, предпочитали платить за наиболее сохранные из них”, — рассказал Арман Аветисян. По его словам, в последний раз вопрос обсуждался с уже бывшим министром культуры Лилит Макунц, однако никаких результатов достичь не удалось в связи с невозможностью программ по реставрации фресок. Заметим: в плохом состоянии и фрески в домах культуры в селе Азатан и в селе Ваграмаберд “В горах” и “Армения”. стены здесь сырые, фрески разрушаются.

Арман Аветисян предложил создать с целю сохранения фресок Музей монументального искусства.