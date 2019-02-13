Государство Февраль 13, 2019 | Автор : admin

Экс-вице-спикер НС РА, экс-министр юстиции Арпинэ Ованнисян приостановила свое членство в Республиканской партии Армении, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

Госпожа Ованнисян также сообщила, что получила лицензию на адвокатскую деятельность и будет защищать своих клиентов — независимо от общественных настроений. Ею также основана общественная организация, целью которой является контроль над процессами в стране, предлагая при этом решения проблем.

Свое решение о приостановлении членства в бывшей партии власти она объясняет стремлением к становлению надпартийного — гражданского общества в Армении. В заключение Арпинэ Ованнисян желает своим однопартийцам успехов и обещает подробнее рассказать о своих планах.