Государство Февраль 13, 2019 | Автор : admin

Заместители председателя НС РА Ален Симонян и Лена Назарян представят законопроект о компенсации пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване. Об этом Ален Симонян пишет на своей странице в Facebook. По его словам, готовится аналогичный законопроект о компенсации пострадавшим во время захвата в июле 2016 года территории полка ППС.

Кроме того, готовится законопроект “О расчете времени на территории Армении”, что позволит потребителям экономить до 10% от платы за электроэнергию.

Проще говоря, предлагается вернуться к системе зимнего-летнего времени, что мучительно тяжело переживают больные люди, особенно страдающие гипертонией. Можно предполагать, сколько человек скажут “спасибо” Алену Симоняну.