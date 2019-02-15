Государство Февраль 15, 2019 | Автор : admin

Cециальная следственная служба Армении завершила расследование по делу Манвела Григоряна и его жены — Назик Амирян, и дело будет передано в суд.

Сообщается, что предъявленное Манвелу Григоряну обвинение дополнено, и помимо незаконного приобретения оружия и боеприпасов, сторона обвинения готовится представить в суд доказательства совершения им преступлений, связанных с присвоением имущества, уклонением от налогов, растратой государственных средств, вымогательством, а также организацией захвата имущества. По совокупности, ему предъявлено обвинение по ст. 235, 179, 38-205, 205, 38-182 УК Армении.

Между тем, правоохранители имеют претензии также в отношении сына Манвела Григоряна — Армана Григоряна, в отношении которого объявлен розыск.