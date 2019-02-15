В последние два месяца издательство “Эдит Принт” порадовало как маленьких, так и взрослых читателей. Оно опубликовало первую книгу трехтомника “Армянские народные сказки”, а также произведения известного и востребованного современного армянского писателя Давида Самвеляна.

Трехтомник сказок включает в себя произведения, выбранные из 18-томного академического издания “Армянские народные сказки” и сборника сказок “Армяне Карадага: фольклор”. Отметим, что второй и третий том появятся в ближайшее время.

Для доступности произведений широкому кругу читателей сказки с разных диалектов (Ван-Васпуракан, Туруберан-Муш, Арцах, Карадаг, Мокк, Лори и т.д.) были переложены на литературный армянский язык, в какой-то мере сохранив народные выражения и близость к первоисточнику. Несколько сказок, включенных в сборник, представляют собой синтез различных вариантов одной и той же сказки.

Составитель трехтомника — Назени Карапетян, которая около пяти лет серьезно работала и изучила более 2000 армянских народных сказок и ряд связанных с ними исследований.

“Армянские народные сказки, неотъемлемая часть нашей идентичности, играют большую роль в самопознании нации. Они концентрируют в себе накопленные на протяжении тысячелетий мудрость, жизненную философию, древние представления о вселенной, юмор и традиции армянского народа. Они содержат в себе ценный исторический и этнографический материал, который может стать для читателя своеобразным поводом для новых открытий. Эти сказки пришли к нам из глубокой древности, и содержащиеся в них истины всегда актуальны и неизменны”, — отметила Назени Карапетян. Часть сказок, вошедших в трехтомник, из числа полюбившихся читателями. При отборе предпочтение было отдано сказкам, главные мотивы которых были общими для фольклорных образцов разных армянских провинций Большого Айка, а также очень ценным, но незнакомым нашей общественности произведениям — “скрытым сокровищам”, которые по-новому раскрывают мышление, культурное и духовное наследие армянского народа. Сказки сборника очень поучительны и актуальны и в наши дни.

Что касается произведений Давида Самвеляна, то речь идет о переиздании двух его сборников “Зима Родена” и “Эмигрировшая тоска”, которые вышли в свет в новой редакции и с новым дизайном. Эти книги, равно как и другие (“Светлый сон” — вышел в свет в 2010-м году, а “Она и Ее” — в 2014-м), имели большой успех у читателей, а потому было решено придать им, так сказать, новое дыхание.

Сборник “Зима Родена” включает в себя рассказы и эссе, основными темами которых являются контраст между человеческими характерами и темпераментами, “темные и холодные годы”, колорит этих лет, изменения во взаимоотношениях и внутреннем мире людей за эти годы. В книге постоянно присутствует Ереван, любовь и ненависть друг к другу, городу, принципам и истине. Красной нитью через все произведения сборника проходит анализ веры и религиозных переживаний, морали и принятых в обществе “правильных” нравов, а иногда и критика их проявлений.

Второй же сборник — “Эмигрировшая тоска” — посвящается той тоске, которая эмигрировала навечно, безвозвратно…

В обоих сборниках есть также приложения, включающие широко распространенные и полюбившиеся армянским читателям стихотворения.

Отметим, что на протяжение последних лет произведения Давида Самвеляна неоднократно попадали в Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс “Ереванский бестселлер” и занимали в том числе и верхнюю строчку книжного “хит-парада”.