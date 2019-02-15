Иране в результате атаки смертника на автобус с военнослужащими иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб 41 человек.

Среди жертв есть и военнослужащие, и мирные жители. По сообщению агентства Fars со ссылкой на информированный источник, смертник на заминированном автомобиле в иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан врезался в автобус с военнослужащими КСИР на дороге Хаш-Захедан.

В распространенном сообщении пресс-службы КСИР говорится, что нападение совершила “террористическая группировка, связанная с иностранными разведслужбами”. Однако по данным телеканала Press TV, за терактом стоит экстремистская группировка “Джейш аль-Адль” (“Армия справедливости”), которая в Иране считается террористической. “Джейш аль-Адль” действует в районе ирано-пакистанской границы с 2012 года. Она является преемницей разгромленной иранскими спецслужбами суннитской экстремистской группировки “Джундалла” (“Воины Аллаха”). Боевики “Джейш аль-Адль” ранее неоднократно совершали похищения и теракты в отношении военнослужащих и пограничников Исламской Республики.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем твиттере высказал сомнение в том, что нападение на военнослужащих КСИР произошло в день открытия в Варшаве “антииранской конференции” по чистой случайности. “Совпадение ли, что теракт произошел в Иране в тот же день, когда начался “Варшавский цирк”? Особенно, когда когорты тех же террористов приветствуют это нападение на улицах Варшавы и поддерживают его ботами в соцсетях”, — написал он.