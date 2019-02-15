Регион Февраль 15, 2019 | Автор : admin

Армянские программисты принимают участие в проходящей во Флориде, США, 11-15 февраля научной конференции HIMSS19 Health IT Conference (ИТ в медицине), где крупнейшие мировые компании представляют технологические инновации в медицине.

Как сообщили в ЗАО “Национальный оператор электронного здравоохранения”, в конференции участвуют компании, предлагающие инновационные решения и подходы в медицине, фармацевтике, представители ведущих медицинских институтов мира.

Компания Sylex SARL — из числа основателей ЗАО “Национальный оператор электронного здравоохранения”, предстает на конференции отдельным павильоном, в котором представляет свои решения, в том числе, систему искусственного интеллекта, помогающую при постановке диагноза. Разработанный армянскими специалистами система-робот может служить помощником терапевта и помочь ему определиться с диагнозом.