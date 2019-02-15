Общество Февраль 15, 2019 | Автор : admin

В день рождения Гранта Матевосяна, 12 февраля, его коллеги, искусствоведы, посетили Пантеон парка Комитаса и возложили цветы на его могилу.

Грант Матевосян был одним из лучших писателей нашего времени. Когда его работы были опубликованы на русском языке и переведены на другие языки, он получил большое признание не только среди армянских писателей, но и в Советском Союзе, Европе. Наследие писателя должно пониматься по смыслу. Может быть множество работ, но в неважном смысле, а эссе Матевосяна, даже маленькое, имеет огромную глубину. Грант Матевосян — один из наших литературных и художественных вулканов”. Об этом заявил президент Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

Сын Матевосяна, глава культурно-благотворительного фонда имени Гранта Матевосяна Давид Матевосян затронул проблемы культурного центра имени Гранта Матевосяна и сказал, что никаких конкретных шагов по его совершенствованию предпринято не было. “Строительство в плохом состоянии. Наш фонд выделяет много денег на коммунальные расходы и оплату услуг охраны. В следующем году 85-летие Матевосяна станет делом чести нашего правительства, страны и народа”, — заключил Давид Матевосян.

На основе работ Матевосяна и по его сценариям были сняты художественные фильмы “Мы и наши горы”, “Август”, “Осеннее солнце” и “Господь”, на театральной сцене были поставлены спектакли “Наш уголок в великом мире”, “Нейтральная зона”, “Мецамор” и другие работы. Его произведения были переведены почти на 40 языков мира.