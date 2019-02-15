Как и обещали организаторы международного форума “Евразийская неделя”, проходившего в Ереване в конце октября прошлого года, будет сделано максимум для того, чтобы производители и поставщики продукции из разных стран получили возможность расширить деловые связи для успешного развития бизнеса на рынке ЕАЭС. В то время при содействии фонда “Бизнес Армения” были организованы встречи в формате B2B, во время которых армянские предприниматели заключили несколько договоров на поставки своей продукции.

Некоторые из них, среди которых фармацевтическая компания iPlast, уже приступили к отправке грузов. Первая партия одноразовых медицинских изделий, произведенных в Армении, была недавно экспортирована в Украину. Следующая, как пояснили нам в компании iPlast, готовится к отправке. Сам договор с заказчиком рассчитан на три года, в течение которых в общей сложности будет поставлено продукции на сумму в 200 тыс. долларов.

Компания занимается производством одноразовых медицинских изделий, в частности, пластырей разного назначения, обеспечивая подавляющую часть внутреннего рынка Армении в этом сегменте своей продукцией.

В общем-то, достижение немалое, особенно, если учесть, что компания была создана относительно недавно — в 2013 году. Ее учредителем стал наш соотечественник из Сирии Арут Касбар, для которого этот бизнес стал, по сути, первым опытом в сфере производства.

“В Армению я приехал в начале 2000-х и поступил здесь на фармацевтический факультет Мединститута, а после окончания обучения в 2007 году уехал обратно в Сирию. Вместе с братом открыли там аптеку и параллельно занимались импортом медицинских пластырей, в том числе, и в Армению. Военные события в Сирии заставили нас уехать из Сирии. Была, конечно, возможность обосноваться в других странах, но вместе с семьей мы решили приехать на историческую родину, жить и работать в Армении. Для начала, однако, я поехал в Китай на несколько недель, ознакомился там с техническими процессами по производству медпластырей, а потом привез соответствующее оборудование в Армению и основал здесь свое производство”, — рассказал в беседе с нами учредитель и директор компании iPlast.

Правительство в свое очередь оказало поддержку новосозданной компании. Так, пару лет назад ей были предоставлены льготы по таможенным выплатам в связи с импортом технологического оборудования и сырья. И хотя объем предусмотренных инвестиций был не очень большим — всего 10 млн драмов, правительство придало важность этому проекту в качестве поддержки сирийских армян.

Компания сейчас активно занимается расширением производства и ассортимента продукции. Однако, говоря об увеличении доли iPlast на внутреннем рынке, ее руководитель отмечает, что никто не в состоянии занять рынок на все 100%.

“Как показывает практика, кто-то еще обязательно будет либо импортировать, либо производить ту же самую продукцию, если, конечно, мы говорим о нормальной бизнес-среде, а не о монополиях. Не может же вся страна сразу использовать iPhone или пластыри iPlast. Наличие на рынке нескольких игроков является непременным условием для развития, потому что, будучи один на рынке, через пару лет этот производитель перестанет работать над повышением качества, если конкурент не будет наступать на пятки”, — изложил свой подход к бизнесу наш собеседник.

Еще одной компанией, которой удалось заключить долгосрочный контракт на поставку своей продукции в ходе “Евразийской недели”, стало ООО “Шароян-Сарьян”. В скором времени компания начнет экспортировать сладости под брэндом “Галеп” на российский рынок.

Кстати, свой первый экспортный заказ компания получила опять-таки при поддержке фонда “Бизнес Армения”, принимая участие в 2017 году в выставке “Евразийская неделя” в Астане. Именно с того момента она превратилась из импортера сладостей в экспортера пахлавы, нуги и других видов восточных сладостей и специй, постепенно расширяя свое присутствие на международных рынках. Достаточно сказать, что во время бизнес-форума в Женеве в феврале 2018 года был подписан экспортный контракт с французской партнерской организацией. А после регистрации в Агентстве по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и получения права пользоваться привилегированным торговым режимом (GSP), компания начала осуществлять регулярный экспорт в США.