Регион Февраль 15, 2019 | Автор : admin

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Чешской Республике Ашот Овакимян 12 февраля нанес визит вежливости духовному лидеру Чешской католической церкви Доминику Дуке.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, кардинал Дука поздравил посла Армении с началом его миссии в Чешской Республике и пожелал ему успехов в его деятельности. Он также с большим уважением говорил о культурном и духовном наследии армянского народа.

Посол Овакимян, в свою очередь, поблагодарил кардинала за его большой вклад в дружественное отношение к Армении и армянскому народу, в частности, за обеспечение армянской общины церковью в центре Праги и вклад в признание Геноцида армян.

В конце встречи посол Овакимян сделал запись в Книге почетных гостей Прелатства.