С большим уважением к духовному и культурному наследию армянского народа
Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Чешской Республике Ашот Овакимян 12 февраля нанес визит вежливости духовному лидеру Чешской католической церкви Доминику Дуке.
Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, кардинал Дука поздравил посла Армении с началом его миссии в Чешской Республике и пожелал ему успехов в его деятельности. Он также с большим уважением говорил о культурном и духовном наследии армянского народа.
Посол Овакимян, в свою очередь, поблагодарил кардинала за его большой вклад в дружественное отношение к Армении и армянскому народу, в частности, за обеспечение армянской общины церковью в центре Праги и вклад в признание Геноцида армян.
В конце встречи посол Овакимян сделал запись в Книге почетных гостей Прелатства.