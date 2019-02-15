Экономика Февраль 15, 2019 | Автор : admin

Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян вылетел в Брюгге, где примет участие в конференции, посвященной цифровой экономике, организованной Национальным банком Бельгии.

Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

На конференции будут обсуждаться такие темы, как “Влияние диджитализации на экономику”, “Вызовы финансово-кредитной системы в новой цифровой среде” и “Налогообложение и регуляция цифровой экономики”.

В рамках конференции предусмотрены встречи с руководителями ряда финансовых институтов.