Посвящена цифровой экономике
Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян вылетел в Брюгге, где примет участие в конференции, посвященной цифровой экономике, организованной Национальным банком Бельгии.
Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.
На конференции будут обсуждаться такие темы, как “Влияние диджитализации на экономику”, “Вызовы финансово-кредитной системы в новой цифровой среде” и “Налогообложение и регуляция цифровой экономики”.
В рамках конференции предусмотрены встречи с руководителями ряда финансовых институтов.