Гуманитарная инициатива “Аврора”, продолжая поддерживать национальное хранилище древних рукописей Матенадаран, выделила ему очередной грант в размере 20 000 долларов. С помощью этих средств центр сможет оплатить разработку и изготовление стола с интерактивной картой армянских скрипториев. Об этом “РА” сообщили из Отдела по связям с общественностью Фонда IDeA.

Скриптории (монастырские мастерские по переписке рукописей) всегда играли особую роль в культурной жизни армянской нации. Они представляли собой уникальные центры искусства и культуры, где армянские писцы и художники-миниатюристы создавали манускрипты с цветными иллюстрациями и копии более ранних произведений. Интерактивная карта позволит представить посетителям все мастерские сразу, создав в одном месте максимально подробный образ армянской летописной культуры. Новая карта станет ценным инструментом для изучения развития, географии и истории распространения армянских манускриптов не только внутри страны, но и в армянских сообществах по всему миру.

Как отметил директор Матенадарана Ваган Тер-Гевондян, сотрудничество с Гуманитарной инициативой “Аврора” неоценимо. “Новый стол с интерактивной картой станет полезнейшим визуальным инструментом, который покажет духовную и культурную важность скрипториев. Современные технологические решения позволят нам раскрыть ценность богатейшего армянского наследия и его значимость для глобальной культуры”, — сообщил директор Матенадарана.

Прикоснувшись интерактивной карты, любой посетитель Матенадарана сможет погрузиться в историю появления и развития десятков скрипториев. В отдельные мультисенсорные окна будет выводиться информация о рукописных центрах, их краткой истории, местах расположения и архитектурных комплексах, где они находились. Дополнительные окна предоставят сведения о манускриптах (их названиях, количестве и местах расположения), писцах и художниках-миниатюристах, а также статистические данные. И не только.

“Мы рады возможности продолжать сотрудничество с Матенадараном, огромным хранилищем армянских манускриптов. Эти рукописи представляют собой окно в интеллектуальную историю Армении и западного мира. “Аврора” убеждена, что прошлое и настоящее Армении нужно представлять в контексте глобального развития. Именно это и делает новый проект, который не только способствует сохранению нашего наследия, но и упрощает доступ к нему благодаря новым технологиям”, — заявил Вартан Грегорян, соучредитель Гуманитарной инициативы “Аврора”.

Отметим, что это уже четвертый грант “Авроры” Матенадарану, выделенный в рамках программы Armenian Memory Act, цель которой — поддержка сохранения и использования исторических архивов Армении. В 2015 году на выделенные средства Матенадаран смог приобрести специальный сканер для оцифровки манускриптов, что сделало их более доступными как для исследователей, так и для широкой публики. Благодаря сканеру было оцифровано более 4650 рукописей и архивных документов.

В 2016 центр получил очередной грант для обучения 10 гидов в Германии. Посетив местные музеи и культурные центры, они ознакомились с новейшими принципами музейного дела и получили возможность развить навыки, необходимые для работы с иностранными гостями. Грант же, выделенный в 2017 году, позволил Матенадарану провести более 50 лекций, посвященных гуманитарным наукам, а также темам, напрямую связанным с деятельностью института, в том числе медиевистике, изучению рукописей, работе с первоисточниками, библиографии, восстановлению и сохранению древних текстов и архивных документов. В настоящий момент ведется подготовка брошюры для гидов и исследователей, работающих в Матенадаране.