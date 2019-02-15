Последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о его видении “урегулирования” азербайджано-арцахского конфликта со всей наглядностью демонстрируют нежелание и неготовность официального Баку искать пути его разрешения. Азербайджанское руководство ни на йоту не отходит от изначально занятой позиции — “урегулирование конфликта возможно лишь в рамках территориальной целостности этой страны”, в противном случае будет задействован накопленный военный потенциал.

При этом Баку обходит стороной такие не приятные для него темы, как возможность компромисса, подготовка обществ конфликтующих сторон к миру, гарантии невозобновления боевых действий. Алиев, цинично заявляя, будто международные посредники поддержали позицию Азербайджана о неприемлемости возвращения Арцаха за стол переговоров, в то же время умалчивает, что именно медиаторы настаивают на компромиссном решении, на подготовке народов к миру, формировании атмосферы доверия и неприемлемости новой войны. Баку же пытается представить величайшей уступкой с его стороны снижение напряженности на границах с Арцахом и Арменией, требуя взамен безоговорочного выполнения азербайджанских условий, что представляется формулой “территории в обмен на мир”. Абсурдность и самоубийственность — для армянских сторон — подобного подхода налицо.

На заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости прояснить, что такое “азербайджанская община Нагорного Карабаха”, если проживающие в Азербайджане азербайджанские беженцы из Нагорного Карабаха, в отличие от армян Арцаха, участвуют в президентских и парламентских выборах Азербайджана, являются гражданами этой страны и, следовательно, президент Азербайджана избран также ими и по логике на переговорах представляет и их, МИД АР, отбросив сущностные моменты поднятой проблемы, обвинил Ереван в попытке изменить формат переговоров. На деле именно Баку, весной 1997 года наотрез отказавшийся вести переговоры со Степанакертом, исказил формат не только переговоров, но и самого конфликта, представляя его как “агрессию Армении”. Меня уже не удивляет, что с этим тогда как бы смирились сопредседатели. Странно, что тогдашнее руководство Армении ничего этому не противопоставило, смиренно приняв обвинения в “агрессии и оккупации”. И это при том, что хронология и логика конфликта свидетельствуют о том, что истинным агрессором и оккупантом является Азербайджан.

Баку все сваливает с больной головы на здоровую. Вести переговоры с Арцахом ему западло, во внедрении механизмов международного контроля над режимом прекращения огня, в том числе согласованных в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге, он не заинтересован, поскольку в этом случае ему будет сложно прибегнуть к попытке новой агрессии. О формировании атмосферы доверия и подготовке азербайджанского общества к миру говорить и вовсе не приходится. Официальный Баку никогда этим не занимался и сейчас продолжает активно проводить на государственном уровне политику по насаждению ксенофобии в отношении армян, поощряет преступления на почве ненависти к армянам, героизирует преступников, совершивших подобные преступления, препятствует общественным миротворческим инициативам и т.д. Разного рода азербайджанские засланцы в Армению и Арцах преследуют отнюдь не миротворческие цели.

В этой ситуации можно предположить, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая, возможно, состоится в Мюнхене на полях международной конференции по безопасности, будет довольно сложной.