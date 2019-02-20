Регион Февраль 20, 2019 | Автор : admin

Мир вступает в новую эпоху глобальной неопределенности. Мюнхенская конференция по безопасности, несмотря на рекордное в этом году число участников (35 глав государств и правительств, около 50 министров иностранных дел и 30 министров обороны), не привела мировое сообщество к выработке новых принципов взаимодействия.

Сложная мировая обстановка и кризис традиционных систем безопасности за прошедший год усугубились провалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разногласиями между Европой и США, усилением напряженности в отношениях “коллективного запада” с Россией, растущей напористостью Китая и прочими факторами. Все это приводит к углублению неопределенности в мире, утрате доверия, разрушению международных институтов, которые формировались на протяжении многих лет. Как нельзя лучше отображала эту нерадостную планетарную реальность тема нынешней конференции: “Великий пазл: кто соберет составляющие?”.

Судя по проходившим на конференции дискуссиям и по ее итогам, собрать пазл мировому сообществу пока не удается: царящий в мире беспорядок открывает новую эпоху глобальной неопределенности. Мюнхенская конференция продемонстрировала серьезные разногласия между США и Европой по многим вопросам международной политики. Канцлер ФРГ Ангела Мекель, удостоившаяся бурных аплодисментов, переходящих порой в овацию, в частности, раскритиковала призыв выступившего до нее вице-президента США Майка Пенса к европейским союзникам поддержать решение Вашингтона об одностороннем выходе США из ядерной сделки по Ирану, а также решение Трампа о выводе войск из Сирии. По ее словам, это не является оптимальной политикой сдерживания Ирана, а может укрепить позиции России в регионе. Меркель также заявила, что “с точки зрения геостратегии, Европа не может быть заинтересована в прекращении всех отношений с Россией”, на чем настаивают США. Как констатирует американская The New York Times, “никто больше не верит, что Трампа волнуют точки зрения и интересы союзников”, “европейцы больше не верят, что Вашингтон изменится”.

Звучавшие на конференции призывы к международному сотрудничеству и совместным усилиям для преодоления сложнейших проблем и угроз, искоренения терроризма и противодействия экстремистским организациям, разрешения региональных конфликтов остались висеть в воздухе. Отсюда ощущение все углубляющегося разбалансирования прежней системы международных отношений и вхождения мира в новую эпоху соперничества мировых держав за определение новой расстановки сил на геополитической шахматной доске.

Мюнхенская конференция не принесла ничего нового и в плане Карабахского урегулирования. Тем не менее, тема мира на Южном Кавказе и, опосредованно, урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в кулуарах Мюнхенской конференции своеобразным образом отобразилась через твиттер-сообщения Комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хан. “Европейская комиссия поддерживает реформы в Армении, и Европейский союз привержен делу создания мира и процветания на Южном Кавказе”, — написал он после встречи с Зограбом Мнацканяном. Позже, он вновь подчеркнул тему мира на Южном Кавказе после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. “Мы обсудили следующие шаги по нашему двустороннему соглашению, которое мы надеемся очень скоро заключить, и региональную ситуацию. Наша цель — сделать Южный Кавказ регионом стабильности и процветания”, — написал Хан после этого.

Однако главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров на полях конференции так и не встретились, хотя накануне вероятность такой встречи не исключалась. “Мы не планировали отдельную встречу (с Мамедъяровым). Мы можем встретиться в коридоре, у нас нет такой проблемы с министром Мамедъяровым встретится и поздороваться. Мы не запланировали отдельную встречу, однако это не значит, что у нас нет, о чем поговорить. Работа продолжается”, — пояснил глава внешнеполитического ведомства Армении на брифинге.

В то же время, судя по количеству пресс-релизов на сайте внешнеполитического ведомства Армении, глава МИД Зограб Мнацаканян провел в Мюнхене три крайне насыщенных работой дня. Он провел более двадцати двусторонних встреч со своими коллегами из разных стран Европы, Америки, Азии и Африки. Собеседниками Зограба Мнацаканяна были советник президента Франции по дипломатическим вопросам Филипп Этьен, государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан, советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Ян Хекер, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарафи, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, член комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес и старший директор по вопросам Евразии и России Совета национальной безопасности США Фиона Хил, а также главы внешнеполитических ведомств Латвии, Словакии, Хорватии, Кипра, Мальты, Лихтенштейна, Нидерландов, Египта, Судана, Руанды, Омана. В ходе этих встреч речь шла о путях обогащения повестки двустороннего сотрудничества и вопросах сотрудничества на международных платформах. Глава МИД РА представил своим собеседникам последние внутриполитические события в Армении, приверженность руководства страны продолжению процесса реформ в различных сферах, а также приоритеты правительства, отмечая в качестве основы повестки развития высокие технологии, инновации и креативное образование. С главами внешнеполитических ведомств разных стран состоялось также обсуждение актуальных международных и региональных вопросов, в том числе темы нагорно-карабахского конфликта. Зограб Мнацаканян, представляя позицию Армении подчеркивал приверженность нашей страны исключительно мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ, говорил необходимости избегать агрессивной риторики и шагов по обострению ситуации.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Мальты Кармело Абела подписали меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном.

По сообщению Управления информации и общественной дипломатии МИД РА, министры обсудили вопросы, касающиеся союзнических отношений Армения-Россия, а также ряд вопросов сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обменялись мнениями по ряду вопросов регионального и международного значения.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обсудили вопросы, связанные с карабахским урегулированием.