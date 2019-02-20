Общество Февраль 20, 2019 | Автор : admin

Транспортную сеть Еревана в 2020 году перестанет обслуживать 450 микроавтобусов. Об этом 15 февраля сообщил журналистам мэр Еревана Айк Марутян.

Закон предусматривает эксплуатацию микроавтобусов в течение 15 лет и не более. Только в следующем году 450 микроавтобусов должны покинуть сеть, а Ереван обслуживает около 900 микроавтобусов в день”, — сказал Марутян.

По словам мэра, они находятся на пути к решению проблемы.

“В настоящее время мы пытаемся срочно решить эти проблемы. Если мы скажем, что новая сеть будет готова через два года, то еще предстоит понять, что мы будем делать в течение этих двух лет. Есть несколько способов решения проблемы, мы придем к наиболее оптимальному решению”, — сказал мэр.