Общество Февраль 20, 2019 | Автор : admin

В здании музея Ованеса Туманяна ЗАО “Айпост” 18 февраля 2019 года погасило и выпустило в обращение почтовый блок с одной маркой, посвященный теме “Выдающиеся армяне. 150-летие со дня рождения Ованеса Туманяна”.

Почтовый блок с номиналом 1100 драмов отпечатан в типографии Lowe Martin Group в Канаде тиражом в 20 000 экземпляров. Дизайн его разработан главным дизайнером ЗАО “Айпост” Ваагном Мкртчяном.

На почтовой марке блока изображен выдающийся армянский писатель, поэт, национальный и общественный деятель Ованес Туманян на фоне своих произведений и рукописей, а также логотип ЮНЕСКО (150-летний юбилей Ованеса Туманяна включен в календарь “Международных дней ЮНЕСКО” 2018-2019 годов).

Почтовый блок погасили министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян, министр образования и науки Республики Армения Араик Арутюнян, заместитель министра иностранных дел Республики Армения Артак Апитонян, председатель совета ЗАО “Айпост” Хуан Пабло Гечиджян, президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.