Санкции США против Ирана в равной степени влияют на все страны, развивающие торгово-экономические отношения с Тегераном, заявил иранскому агентству Mehrnews посол Армении в ИРИ Арташес Туманян, комментируя влияние политики США на армяно-иранские связи.

Посол отметил, что даже Европейский союз, будучи мощной мировой структурой, сегодня не может полноценно помочь Ирану в деле налаживания бесперебойных экономических связей с различными странами и компаниями. Из-за санкций, помимо нефтяной, страдает и банковская сфера. Причем банковские ограничения связаны не только с ядерной программой. “Эти финансово-банковские препятствия объективно мешают и торговым процессам, и инвестиционным программам. И в этих условиях правительство Армении готово сделать максимальное для продолжения сотрудничества в сферах газа, энергетики и транспортных коммуникаций. Мы готовы приложить максимальные усилия и в деле реализации торговых и инвестиционных программ”, — сказал Туманян. Он отметил, что решение всех этих проблем надо искать совместно, и выразил уверенность, что на встрече Пашинян-Роухани 27 февраля в Тегеране состоятся интересные обсуждения вокруг названных и по всему спектру вопросов двусторонней повестки.

Предстоящий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран исходит из внешнеполитических приоритетов правительства республики. Армения продолжит развивать межгосударственные отношения с соседним и дружественным Ираном, подчеркнул посол. Нынешний период для Армении Арташес Туманян считает решающим, поскольку правительство приняло пятилетнюю программу, в которой внешней политике отведено особое место. “Думаю, в условиях санкций США для Ирана важно развивать долгосрочные, стабильные и взаимовыгодные отношения со странами-партнерами, в частности, с Арменией”, — сказал он. Одним из ключевых факторов в укреплении армяно-иранских связей посол назвал армянскую общину ИРИ, отметив, что иранские армяне оказывают значительную помощь госструктурам обеих стран в активизации сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Говоря о позиции ИРИ в отношении азербайджано-арцахского конфликта, посол подчеркнул, что Иран на практике проявляет сбалансированный подход к карабахскому урегулированию, видя решение проблемы исключительно в мирных переговорах, и что позиция Тегерана в этом вопросе служит важным сдерживающим фактором, с точки зрения региональной безопасности.