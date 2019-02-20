Ключевая цель интеграционных процессов — повышение уровня конкурентоспособности страны, считает доктор экономических наук, профессор, член Евразийского экспертного клуба Ашот Тавадян. Особенно для стран с малой экономикой существенное значение имеет значительный рост экспорта готовой продукции, которая содержит в себе более высокую добавленную стоимость.

Экспорт важней всего

Члены Евразийского экспертного клуба провели уже четвертое по счету исследование для выявления экономического эффекта интеграции Армении в Евразийском экономическом союзе, представив на днях очередной доклад на тему “Экономика Армении в 2018 году в контексте членства страны в ЕАЭС”. Судя по представленным цифрам, прошедший год, с точки зрения достигнутых экономических показателей, можно считать вполне успешным.

Так, Армения по итогам 2018 года зафиксировала наибольший рост товарооборота в ЕАЭС, а объем ее экспорта достиг отметки в 2,4 млрд долларов. Это даже больше, чем в 2017 году, когда армянский экспорт впервые превысил 2 млрд долларов. Именно экспорт, по мнению г-на Тавадяна, является самым важным показателем для развития экономики страны.

“Можно сказать, что это гораздо более важный показатель, чем ВВП. Поэтому для обеспечения стабильного роста экономики Армении мы должны достичь соотношения экспорт/ВВП в размере 50%, или порядка 6 млрд долларов, где, конечно, должна превалировать готовая продукция”, — представил свое видение ситуации экономист.

Говоря об экономическом эффекте членства нашей страны в ЕАЭС, профессор отметил, что за 2016-2018гг. экспорт Армении в страны ЕАЭС удвоился. Лидером выступила Россия, в направлении которой объем экспортных поставок из Армении вырос за последние два года в 2,7 раза. Удвоились показатели экспорта и на рынки Беларуси и Казахстана. О чем это свидетельствует, задался вопросом г-н Тавадян и сразу пояснил — согласование макроэкономических показателей в Союзе играет значительно большую роль, чем отсутствие общих границ.

Так за счет каких же направлений нам удалось в 2018 году столь заметно нарастить объемы экспорта, львиная доля которых пришлась на страны Евразийского союза. Впечатляющие темпы продемонстрировала отечественная текстильная промышленность, рост экспорта которой составил около 65%. Наряду с этим более чем в два раза — с 13 млн до 28 млн долларов — увеличился экспорт фруктов. Выросли на 34% показатели экспорта рыбы, а также сигарет — на 12% (с 238 до 266 млн долларов).

Согласование валютных политик нарастит товарооборот

Несмотря, однако, на ощутимый рост товарооборота как Армении внутри ЕАЭС, так и между остальными участниками Союза, показатели могли быть более высокими, если бы не колебания курсов национальных валют относительно друг друга. Не первый раз уже г-н Тавадян отмечает, что при четком выполнении ключевых статей Договора о создании ЕАЭС явно целесообразен переход в странах ЕАЭС на расчеты в рублях в торговле стратегическими товарами и отказ от привязки к доллару. Такой расклад позволит интенсифицировать взаимные расчеты в национальных валютах и сократить долларизацию. Ведь взаиморасчеты в национальных валютах прямо способствуют проведению согласованной и более рациональной политики плавающего курса.

“При нерасширении на практике взаиморасчетов в национальной валюте, конкретно при неприменении российского рубля во взаиморасчетах по энергетическим ресурсам, у Центральных банков стран ЕАЭС не будет ясного стимула для четкого выполнения требований Договора о ЕАЭС, а также согласования и принятия соответствующих нормативов и других документов. Без перехода на взаиморасчеты в национальной валюте, особенно по энергоресурсам, невозможно решение важной задачи либерализации и координации цен на энергоресурсы в ЕАЭС”, — детально изложил суть дела эксперт.

Договор дороже денег

Вопрос в том, что если не согласовать валютные политики, то, по мнению г-на Тавадяна, о едином рынке говорить нельзя. Поэтому для роста товарооборота между государствами-членами ЕАЭС ключевой необходимостью является проведение согласованной валютной политики. Тем более, что в статье 64 того же Договора (о целях и принципах согласованной валютной политики в странах ЕАЭС ) отмечено, что государства-члены в целях углубления экономической интеграции должны развивать сотрудничество в валютно-финансовой сфере, повышать роль нацвалют государств-членов во внешнеторговых и инвестиционных операциях, а также обеспечивать взаимную конвертируемость валют стран ЕАЭС, разрабатывать и проводить согласованную валютную политику. В приложении же этой статьи прямо указано о необходимости координации политики обменного курса для обеспечения проведения взаимных расчетов между резидентами государств-членов в национальных валютах государств-членов.

“В сентябре прошлого года в Ереване председатели Центральных банков государств-членов ЕАЭС подписали договор о необходимости гармонизации законодательства членов Союза в сфере финансового рынка. Целесообразно, чтобы были учтены требования международного Договора о ЕАЭС, особенно статьи 64, а также предлагаемые нами дополнения. Строгое выполнение договорных обязательств государствами-членами ЕАЭС, координация макроэкономической политики, в первую очередь, согласование по инфляции и курсу национальных валют и переход на взаиморасчеты в национальной валюте сейчас имеют ключевое значение. Для стабильного и взаимосвязанного роста экономики государств-членов ЕАЭС решение этих задач является первоочередным”, — уверен г-н Тавадян.

Не менее важное значение для роста товарооборота Армении, продолжил он, имеет возобновление железнодорожных перевозок. В этом контексте крайне необходима активизация работы всех государств-членов ЕАЭС по решению проблемы железной дороги через Грузию в Армению. Ведь возобновление движения по железной дороге через Грузию в Армению позволит значительно увеличить товарооборот не только в Грузию и Армению, но и в Иран. “Поэтому при разработке внешнеторговой стратегии ЕАЭС с Грузией необходимо учитывать эту перспективу”, — резюмировал член Евразийского экспертного клуба.

Интеграция помогла с ростом

На положительный интеграционный эффект от членства Армении в ЕАЭС указал в своем выступлении и другой член Евразийского экспертного клуба — руководитель исследовательского центра “Альтернатива”, доктор экономических наук Татул Манасерян. По его словам, достигнутый в 2018 году дополнительный экономический рост выше прогнозируемого является, в том числе, результатом членства Армении в ЕАЭС, которое очень ощутимо способствовало экспорту сельскохозяйственной продукции и готовых товаров широкого потребления.

“Высокий рост экономики Армении в 2017 году, составивший 7,2%, создал задел для стимуляции роста ВВП на следующий год. Так, в первом квартале 2018 года рост ВВП составил 9,7%, но в дальнейшем темпы роста начали снижаться. Серьезное влияние на сокращение темпов роста оказало сельское хозяйство, начавшее проявлять очевидную тенденцию спада с середины лета. В итоге, уже во втором квартале, рост ВВП понизился до 7,5%”, — представил в цифрах прошлогодние тенденции в экономике г-н Манасерян.

Смена власти в стране, по его мнению, не сильно повлияла на армянскую экономику. Но в третьем квартале тенденция спада все же углубилась, в результате чего ВВП Армении в этот период составил всего 2,7%.

“В целом, за 9 месяцев рост ВВП республики достиг 6,6%, при том, что закрепленный бюджетом показатель этого года составлял 4,5%. Вместе с тем, по прогнозу Центробанка, в 2018 году в Армении ожидался экономический рост в пределах 4,6 — 5,1%, по данным ЕБРР — до 5,5%, МВФ — до 6%, Всемирного банка — до 5,3%, а по Fitch — 5%”, — перечислил глава исследовательского центра “Альтернатива”.

Вопреки политическим сложностям

В целом же, по оценкам г-на Манасеряна, 2018 год был для экономики Армении, пожалуй, самым трудным за годы ее независимости. Речь идет не только о произошедшей в мае “бархатной революции”, но и переходе республики к парламентской системе правления. Плюс за год страна поменяла трех премьер-министров, были трижды представлены заявления об отставке главы правительства.

Год был ознаменован первыми за период независимости внеочередными парламентскими выборами. Все это сопровождалось также внеочередными выборами городского совета Еревана и многочисленных органов местного самоуправления. И на фоне столь сложных политических событий была поставлена задача осуществления радикальных экономических реформ. “Борьба с монополиями и коррупцией, выявление экономических преступлений и прочие инициативы, провозглашенные властями как “экономическая революция”, указал эксперт.

Касаясь перспектив развития армянской экономики, г-н Манасерян указал на новую стратегию нынешнего правительства, базирующуюся на высоких технологиях и нацеленную на экспорт конкурентоспособного производства. В этом отношении, как считает он, важна точка зрения советника президента РФ, академика Сергея Глазьева, заявившего, что Армения может восстановить лидерские позиции в ЕАЭС в сферах инструментальной промышленности и компьютерной техники, уделяя внимание производственному сотрудничеству со странами ЕАЭС по вопросам технологического развития.

“Армения справедливо считается высокоразвитой страной постсоветского пространства, в которой десятилетиями формировались основы машиностроительной промышленности, вычислительной техники, сложных и высоких технологий. И эта важная роль армянской экономики еще в советское время была основана на сотрудничестве с участием сотен и даже тысяч предприятий. Следовательно, необходимо расширить сотрудничество между странами и восстановить функцию лидера, ставшую традиционной для экономики Армении в областях приборостроения и вычислительной техники. А необходимые для сотрудничества структуры уже действуют”, — заключил г-н Манасерян.