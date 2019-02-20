Регион Февраль 20, 2019 | Автор : admin

Военнослужащие роты Почетного караула Армении впечатляюще выступили на Международной выставке вооружений IDEX-2019, которая проходит в Абу-Даби. Выступление широко распространилось в соцсетях. На Международной выставке вооружений IDEX-2019 представлен и павильон армянских военно-промышленных предприятий.

Как сказал принимающий участие в выставке министр обороны РА Давид Тоноян, Армения хочет закупить 12 российских истребителей Су-30СМ. По словам главы оборонного ведомства, первая партия, в составе четырех машин, прибудет в Армению в конце 2019-начале 2020 года.

“Мы продолжаем переговоры о поставках следующей партии Су-30СМ. Все будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция”, — сказал Давид Тоноян, добавив, что речь идет об одной эскадрилье (12 самолетов).