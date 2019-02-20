Регион Февраль 20, 2019 | Автор : admin

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в своем выступлении в Мюнхене упомянул Геноцид армян — без применения формулировки “геноцид”. Он сказал, что Египет приютил в свое время армян, спасшихся от резни 100 лет назад, и что Египет принял армян-беженцев, не уточнив, однако, причину их бегства.

Комитет Ай-Дата Египта отреагировал на заявление президента Египта, выступив с заявлением, в котором расценивает слова главы государства как предварительный шаг в направлении признания Геноцида армян.

“Хотя и президент не применил формулировку “геноцид”, однако он сделал первый шаг в этом направлении, увидев необходимость затронуть тему в свете нынешних реалий. Комитет Ай-дата Египта приветствует этот шаг президента Египта и считает заявление президента Египта не только предварительным шагом в направлении признания Геноцида армян, но и положительным откликом на инициативу Армении по предотвращению геноцидов в будущем.

Мы присоединяем свой голос к голосу президента Сиси, требуя призвать к ответу поощряющих террористические группировки и тех, кто терзает судьбы народов, приводя их к бедам”, — сказано в заявлении.