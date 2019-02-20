На родине величайшего армянского поэта Ованеса Туманяна, в селе Дсех, дан старт мероприятиям, посвященным 150-летию поэта. Выступая на официальном открытии цикла мероприятий, премьер-министр РА Никол Пашинян напомнил важнейший завет Туманяна.

Многие думают, что Арарат — по ту сторону Аракса, но, как свидетельствует Чаренц, по эту сторону у нас тоже есть Арарат. Этот Арарат — Ованес Туманян, этот Арарат — в Дсехе и Лорийской области. Облик Туманяна в сегодняшней Армении должен вести за собой всех. Мы представляем сегодня Туманяна как недостижимую высоту, но он был человеком, с рождения испытавшим все человеческие муки. Каждую секунду жизнь пыталась убить, сломать, принизить его. Все это тяжким грузом легло на плечи человека, но он не был сломлен, ибо верил в свои силы. Он шагал там, где не было пути, жил там, где не было хлеба. У говорил народу одно: поднимайся и шагай. Таков завет Туманяна народу, государству. И я, избранный народом премьер, сегодня оставляю за собой право сказать армянскому народу — поднимайся и шагай.

Туманян говорил:

И верим мы — взойдет заря, настанет тьме конец,

И воссияет яркий свет ликующих сердец…

Эту зарю принесли вы, никогда не унывайте, ибо вы — поколение Туманяна, вы родина Туманяна”, — заключил премьер.

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию Ованеса Туманяна, состоялись вчера в Ереване, Дсехе и столице Грузии Тбилиси.