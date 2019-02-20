Государство Февраль 20, 2019 | Автор : admin

В минувшее воскресенье, 17 февраля, в 24 общинах Армении состоялись выборы органов местного самоуправления, в которых приняли участие 58,47 процентов избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, наибольшая активность избирателей наблюдалась в селе Акнахбюр — 79,3 процента, самой пассивной оказалась община Гетаовит — 22,71 процент.

А вот община Урцадзор Араратской области оказалась самой феноменальной. Главой общины здесь избран Рафик Андреасян, несколько месяцев назад по требованию избирателей подавший с этого же поста в отставку.

Напомним, что после смены власти в этой общине проходили протестные акции, они шли долго, и 10 октября Рафик Андреасян подал в отставку. Взамен временным исполняющим главы общины был назначен Геворг Аветисян, которого на нынешних выборах поддерживал победивший на внеочередных парламентских выборах блок “Мой шаг”.

По итогам голосования, в котором участвовали 5 кандидатов, Рафик Андреасян получил 917 голосов, а Геворг Аветисян — 701. Разрыв, таким образом, составил 216 голосов. Неужто урцадзорцы, в течение минувших 4 месяцев наблюдая за работой и.о. главы общины, убедились, что не все новое хорошо.

Победить-то господин Андреасян победил, но как будет работать с губернатором — небезызвестным Гариком Саркисяном, который в прошлом году также активно призывал Андреасяна подать в отставку…