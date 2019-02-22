Культура Февраль 22, 2019 | Автор : admin

Премьер-министр Никол Пашинян и г-жа Анна Акопян в концертном зале “Арам Хачатурян” присутствовали на церемонии открытия X Фестиваля армянского композиторского искусства, в ходе которого выступили Государственный симфонический оркестр Армении под управлением дирижера Сергея Смбатяна и народная артистка Армении, сопрано Асмик Папян.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, все средства от продажи билетов будут переданы в благотворительный фонд “Арменак Урфанян”.

X Фестиваль армянского композиторского искусства посвящен 90-летию Авета Тертеряна. Фестиваль продлится до 12 марта, на нем будут представлены произведения армянской композиторской школы.