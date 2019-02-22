Нынешний юбилейный туманяновский год будет насыщен самыми разнообразными мероприятиями. В их числе — публикация книг, посвященных жизни и деятельности великого армянского поэта. Она будет осуществляться в течение всего 2019 года издательством “Эдит принт”.

В частности, в честь 150-летия Ованеса Туманяна, готовится к изданию ряд уникальных книг: “Научная биография Ованеса Туманяна” и “Женщины в жизни Туманяна” туманяноведа Сусанны Ованнисян, “Туманяновская энциклопедия” Гарника Шахкяна, “Избранное” Ов.Туманяна (на армянском и русском) и “Туманян-критик”, составленные Ирмой Сафразбекян и другие книги.

Отметим, что в преддверии 150-летия поэта, по инициативе издательства была выпущена новая и ярко иллюстрированная книга “Туманян — детям мира”. Сборник включает в себя полюбившиеся и всегда актуальные детские стихотворения и баллады поэта на двух языках — армянском и английском. Эти произведения на английский язык переведены впервые. Презентация книги “Туманян — детям мира” состоялась в день рождения поэта, 19 февраля, в Национальной детской библиотеке им.Хнко-Апера. Здесь также состоялся показ спектакля “Четыре времени года Туманяна”, созданный по мотивам детских стихотворений Туманяна.

Отметим, что издательство “Эдит Принт” уже много лет издает произведения великого писателя. Для представления общественности неизвестных страниц жизни Туманяна — писателя и человека, — издательство всесторонне сотрудничает с внучкой писателя Ирмой Сафразбекян. Благодаря ряду уникальных писем и статей, предоставленных И.Сафразбекян, было издано и представлено читательской общественности литературное наследие Ованеса Туманяна — порядка 35 наименований книг. В их числе — “Туманян в воспоминаниях современников”, “Страницы из жизни семьи Туманяна”, “Собрание писем семьи Туманяна”, “Ольга Туманян”, а также сказки, четверостишия, переложения, рассказы, баллады, поэмы Туманяна и другие произведения.