Регион Февраль 22, 2019 | Автор : admin

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе со своими партнерами присудил награды компаниям, которые инвестируют в лучшие энергоэффективные и возобновляемые источники энергии в Армении. Программа энергетического кредитования, реализуемая ЕБРР, финансировалась ЕС и правительством Австрии.

В рамках ее были предоставлены финансовые средства армянским финансовым учреждениям, которые, в свою очередь, предоставили кредиты частному и жилищному строительству для инвестиций в повышение энергоэффективности страны.

ЕБРР также инициировал новое финансовое решение — Программу финансирования зеленой экономики (GEFF).

Во время мероприятия была проведена церемония награждения, в ходе которой было вручено шесть наград за лучшую программу энергоэффективности.

Награды также были присуждены нескольким финансовым учреждениям в категории “Агент изменений”. Награды получили Америабанк — за зеленые инвестиции в тепличное хозяйство, ACBA Leasing — за инвестиции в возобновляемые источники энергии, Inecobank — за зеленые инвестиции в текстильную промышленность, ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK — за зеленые инвестиции в жилищный сектор, HSBC Банк Армения — за зеленые инвестиции в упакованные товары, ArmSwissBank — за зеленые инвестиции в пищевую промышленность, кредитная организация SEF International — за зеленые инвестиции через микрофинансирование.

Руководитель департамента корпоративного кредитования Америабанка Ваан Каджаян отметил, что в последние годы ЕБРР привлек сотни миллионов долларов США в рамках проектов по энергоэффективности.

“Недавно мы подписали контракт на 12,5 миллионов долларов, который, вероятно, будет распространен в течение 2019 года. Мы поддержали теплицы, некоторые из которых занимаются выращиванием цветов, помидоров, клубники. Хозяйства есть почти во всех регионах Армении, их почти 10, и они занимают более 50 гектаров”, — сказал Каджаян, подчеркнув, что финансирование предоставляется не только функционирующим, но и совершенно новым тепличным хозяйствам.

По словам генерального директора ACBA Leasing Арсена Базикяна, в рамках проекта финансирование было обеспечено за счет приобретения энергосберегающего оборудования, а также оборудования для возобновляемых источников энергии и основных средств посредством лизинговых операций.

“Зеленое финансирование уже стало одним из наиболее применимых направлений финансирования нашей компании. В общем, проект состоял из нескольких частей. Мы начали с программы на 2,5 миллиона долларов, и теперь мы выделили почти 4 миллиона долларов. Реализовано более 40 проектов, то есть около 40 клиентов получили энергоэффективное финансирование”, — сказал Базикян, добавив, что этим клиентам удалось сократить свои расходы в своем бизнесе, создать альтернативную энергетику.

“Программы были реализованы во всех регионах и во всех сегментах компании, и клиенты были в равной степени использованы. Будучи членом финансовой группы АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК, мы можем осуществлять наше финансирование через 60 филиалов”, — сказал генеральный директор ACBA Leasing.