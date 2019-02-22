Регион Февраль 22, 2019 | Автор : admin

После реставрации первые церемонии в армянском храме Сорока мучеников Алеппо пройдут в марте-апреле. Церковь была взорвана боевиками “Исламской республики” в апреле 2015 года.

Объем работ был огромен. Мы должны были восстановить полностью разрушенный коридор. Мы использовали старые камни, собрали их и положили на новые. Это было самое сложное”, — сказал инженер Габрис Тамасян.

Полностью восстановлена фронтальная часть, работы близятся к завершению. В храме установлены новые окна и скамейки.

Восстановление церкви финансируется за счет пожертвований верующих армянской общины Алеппо.