Государство Февраль 27, 2019 | Автор : admin

В рамках Ванадзорского инвестиционного форума “Мой шаг — Лорийской области” подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта, связи и IT-сферы РА, фондом “Инкубатор предприятий”, Лорийской областной администрацией и “Инженерной ассоциацией”.

Меморандум подписали министр транспорта, связи и IT-сферы РА Акоп Аршакян, директор фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян, губернатор Лорийской области Андрей Гукасян, председатель совета “Инженерной ассоциации” Арам Салатян. Баграт Енгибарян сообщил, что 24-28 июня в Армении состоится Инженерная неделя.

“Намечены различные мероприятия, связанные с технологическими решениями, в частности — автомобили без водителей, искусственный интеллект и др. Будут особенные гости. Ожидаются примерно 300 иностранныхучастников”, — сказал Енгибарян.

Старт будет дан в Ереване, а подведение итогов Инженерной недели состоится в Ванадзорском технологическом центре, где состоятся масштабный форум и широкая выставка.