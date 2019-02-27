Государство Февраль 27, 2019 | Автор : admin

В последние дни упорно муссируются слухи о том, что новые власти — сторонники свободной продажи наркотических веществ, упоминается даже, что инициаторами этого являются представители шоу-бизнеса и что якобы правительство собирается легализовать продажу, распространение и использование наркотиков.

Eстественно, весьма негативный месседж в плане формирования общественных настроений.

И вот слухи эти опроверг министр здравоохранения Арсен Торосян.

“Какой-либо инициативы по свободной продаже, распространению и употреблению наркотиков нет и не может быть. Я сам предотвращу любую подобную инициативу, пока являюсь членом правительства, если у кого-нибудь в мыслях такое пройдет. Уверен, что все правительство сделает то же самое”, — написал он на своей страничке в Фейсбуке, коснувшись также ограничений на употребление табака в общественных местах.

“Никому не запрещено курить, даже если это ежегодно убивает тысячи наших граждан, но будет ограничено употребление табачных изделий в общественных местах, чтобы предотвратить эту “бойню”, — написал министр.