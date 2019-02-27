Первый рабочий визит — в Москву

Февраль 27, 2019  |   Автор :   |   Официальная хроника

Как ранее сообщалось, во вторник делегация во главе с председателем Национального Собрания РА Араратом Мирзояном по приглашению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко отбыла с рабочим визитом в Москву.  Отметим, что в составе делегации представлены депутаты НС от всех трех политических сил, имеющих парламентское представительство.

В тот же день состоялась встреча армянских парламентариев с госпожой Матвиенко. Приветствуя делегацию НС РА, председатель СФ РФ выразила удовлетворение тем, что первый рабочий визит спикер армянского парламента совершает в Россию, что подчеркивает стратегический характер двусторонних отношений.

“В этом есть некий символ. Нам кажется важным  обеспечить преемственность в отношениях между нашими государствами. Надеемся, что высокий уровень сотрудничества будет обеспечен новым содержанием в отношениях. Свидетельством этого является, в том числе, первое за историю выступление председателя Национального Собрания Армении  на пленарном заседании Совета Федерации.  Мы внимательно следим за внутриполитической ситуацией в Армении.

Россия всегда придерживается  независимых  подходов. Мы считаем что такие революционные преобразования,  которые произошли в Армении, это,  в первую очередь,  выбор армянского народа, и мы неоднократно подчеркивали, что выступаем за то,  чтобы все процессы проходили  в правовом поле. Мы  также рады,  что  парламентские выборы прошли в конструктивной обстановке”, — отметила Валентина Матвиенко, подчеркнув важность тесных  контактов  между лидерами государств, что является  основой парламентского формата  содействия и углубления двустороннего сотрудничества между странами.

Спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян, поблагодарив г-жу Матвиенко за приглашение, высоко оценил налаженный за годы уровень взаимодействия между двумя парламентами и заверил, что НС нового созыва заинтересовано в конструктивном диалоге с российскими партнерами, готово к его углублению, включая в повестку круг представляющих двусторонний интерес вопросов по укреплению армяно-российских союзнических отношений.

Знаковым, отражающим высокий уровень дружественных отношений назвал свой визит в Российскую Федерацию Арарат Мизроян. “Союзнические отношения,  которые существуют между нашими странами  и нашими народами, нужно  укреплять и расширять. Хочу также поблагодарить российских коллег за активное участие в наблюдательской миссии за  выборами”, — отметил он.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Г-н Мирзоян, отметив начало работ по формированию составов межпарламентских комиссий  НС седьмого созыва, выразил надежду, что в ближайшем будущем появится возможность созвать очередное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ, почти год откладывавшееся по различным причинам.

Арарат Мирзоян пригласил Валентину Матвиенко посетить Армении.   “Все три парламентские  фракции заинтересованы в дальнейшем диалоге и  углублении отношений,  которые нацелены  на нахождении новых направлений сотрудничества”, —  сказал он.

В ходе обмена мнениями стороны выразили готовность доверить сопредседательство в межпарламентской комиссии вице-спикерам парламентов двух стран. В то же время подчеркнута важность упрочения отношений на уровне партнерских комиссий двух законодательных органов.

Сегодня ожидается выступление председателя Национального Собрания Армении  Арарата Мирзояна на пленарном заседании Совета Федерации РФ.


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