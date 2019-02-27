В крепости Монт-Валериен под Парижем 21 февраля 1944 года в возрасте 37 лет вместе с 21 членом своей группы бы казнен французский антифашист армянского происхождения, национальный герой Франции, кавалер ордена “Почетного легиона”, поэт и переводчик Мисак Манушян. 23-й член и единственная женщина в группе — Ольга Банчик — была вывезена в Германию и казнена отдельно в Штутгарте.

В день смерти Мисака Манушяна и членов его группы в Ереване состоялось памятное мероприятие в их честь. Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт посетил столичную основную школу с углубленным изучением французского языка №48, которая носит имя легендарного героя. На мероприятии также присутствовали сотрудник Управления общего образования мэрии Еревана Жанна Кардашян и сотрудники посольства Франции в РА. Перед гостями выступили учащиеся школы: в частности, ребята зачитали письмо Манушяна своей жене Мелине, написанное перед казнью (его оригинал хранится в находящемся в школе музее Манушяна), переведенные стихотворения Манушяна и другие произведения. Джонатан Лакотт также посетил музей Манушяна, принял участие в уроке, организованном в лаборатории по изучению французского языка и написал о своих впечатлениях в памятном журнале школы. Как отметила директор школы Жасмена Аристакесян, посол Франции обсудил с администрацией школы будущие перспективные образовательные программы и заверил, что есть многочисленные инициативы, направленные на улучшение обучения французскому языку в школе.

Отметим, что в день гибели “Группы Манушяна” посол сделал публикации и на своей странице в фейсбуке, где привел строки из стихотворений Поля Элюара (“Легион”) и Луи Арагона, посвященных “Группе Манушяна”.

“Было их двадцать три, когда вскинулись ружья солдат.

Двадцать три недоживших свой век и не дрогнувших перед концом.

Двадцать три чужестранца, — но каждый отныне мой брат,

Двадцать три жизнелюба, что насмерть за жизнь стоят,

Что воскликнули: “Франция!” — падая к солнцу лицом”.

(Луи Арагон, “Строфы для воспоминания”).

“В день 75-й годовщины со дня казни членов группы Манушяна состоялся визит в ереванскую школу №48 им. Мисака Манушяна. Школа с гордостью носит свое имя и высоко несет в себе завет, оставленный нашим общим героем будущим поколениям. Благодарю учащихся, которые на французском наизусть декламировали “Строфы для воспоминания” Арагона и последнее письмо Мисака Манушяна его жене Мелине: “Счастливы те, кто будут жить после нас и наслаждаться радостями грядущего Мира и Свободы”. Уверен, что французский народ и все борцы за свободу будут достойно чтить нашу память”, — написал в своей публикации посол Франции. И надо отметить, что предсмертное послание Манушяна будущим поколениям армян и французов оказалось пророческим. Память о нем и его соратниках не угасла, и ее свято чтят как в Армении, так и во Франции.

“Группа Манушяна”- подпольная антифашистская группа французского движения сопротивления, включавшая в себя членов Коммунистической Партизанской Боевой Организации рабочих-иммигрантов. Она входила в сеть, состоящую из 100 бойцов, которые были причастны почти ко всем вооруженным актам сопротивления в округе Парижа между мартом и ноябрем 1943 года. С августа 1943 года группа под командованием Манушяна совершила почти тридцать успешных нападений на немецких оккупантов, включая операцию по ликвидации коменданта Парижа генерала фон Шамбурга, “отличившегося” массовыми расстрелами, и штандартенфюрера СС Юлиуса Риттера, ответственного за отправку 600 000 гражданских лиц на принудительные работы в Германию.

Весной 1944 года фашисты запустили кампанию по дезинформации с целью дискредитировать “Группу Манушяна” и подавить гнев общества в связи с казнью членов группы. Основной акцент в этой кампании делался на плакат, который, из-за своего красного фона, стали называть “Красный Плакат”. Изданный тиражом в 15 000 экземпляров, плакат изображал Манушяна: “Манушян, армянин, лидер банды, 56 нападений, 150 погибших, 600 раненых”. Пытаясь сыграть на шовинистических чувствах, выпустившие “Красный плакат” вишисты и немецкие оккупанты акцентировали внимание на иностранном происхождении и коммунистических убеждениях самого Манушяна и остальных членов его группы, объявленных “террористами”. Помимо этого, фашисты раздавали листовки, в которых говорилось, что движение сопротивления состояло из иностранцев, евреев, безработных и преступников.

Однако пропагандистская кампания возымела обратный эффект. Согласно некоторым сведениям, сторонники группы под плакатами писали “Они умерли за Францию” (Morts pour la France), а также возлагали под ними цветы. Память о Манушяне увековечена как во Франции, так и в Армении: установлены памятники ему, его именем (а также именем “группы Манушяна”) названы улицы, площади в Париже, Валансе, Марселе, Гардане и в Ереване. “Группе Манушяна” посвящены документальные фильмы (“Письма родным” (1971г.) и “Сегодня солнечный день” (1975г.) реж. Л.Вагаршян), а также художественный фильм Роберта Гедикяна “Армия преступников” (2009).