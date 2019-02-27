Экономика Февраль 27, 2019 | Автор : admin

При поддержке “Бизнес Армения” 14 компаний легкой промышленности Армении примут участие в международной выставке модной и текстильной продукции CPM-Collection Premiere Moscow 2019, Москва, 25-28 февраля. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью “Бизнес Армения”.

В прошлом году 5 компаний подписали соглашение на 230 миллионов долларов. В этом году также участвуют компании с большим экспортным потенциалом, среди которых впервые представлены новые брэнды”, — сказала Лусине Ованнисян, организатор мероприятий Фонда “Бизнес Армения”.

Модная и текстильная продукция Армении представлена на CPM-2019 в 2 национальных павильонах. Один из них — домашние и спортивные трикотажные изделия от брэндов Alex, Melante, Arasa и Viva https://goo.gl/axCJMs, а другие модели — Z.G.Eest, Kivera, Zakaryan, Ruzane, Shabeeg, Margonie, Petoor, Artuyt доступны на https://goo.gl/dJy4XD.

CPM — крупнейшая выставка индустрии моды в Восточной Европе. Она охватывает все отрасли легкой промышленности. В 15 залах представлено 50 групп товаров. Выставка насчитывает более 20 000 посетителей, оптовиков, отраслевых экспертов, дистрибьюторов, торговых сетей и импортеров.