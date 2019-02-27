Культура Февраль 27, 2019 | Автор : admin

Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Виген Чалдранян подал в отставку с поста президента Национальной киноакадемии РА. Об этом в ходе беседы с журналистами сказал член Национальной киноакадемии, председатель Союза кинематографистов Армении Арутюн Хачатрян.

Виген Чалдранян, который был избран на пост президента Национальной киноакадемии РА два года назад, из США письменно представил прошение об отставке. Из-за проблем со здоровьем он не может работать на этом посту, и мы весьма сожалеем об этом”, — сказал он. По словам Хачатряна, получив письмо с прошением, они ждали почти два месяца, надеясь, что Чалдранян передумает, здоровье поправится, и он вернется. Но Чалдранян отказался.

“В настоящее время в киноакадемии нет президента. Мы решили подойти к избранию не спеша, обстоятельно, ибо работа предстоит большая и серьезная. Создан президиум, в составе 7 академиков. Это Эдгар Багдасарян, Рубен Джагинян, Карен Казарян, Анна Ерзинкян, Геворк Геворкян, Мартин Адоян и я.

Хотя киноакадемию основал я, но я отказался вновь возглавить ее, ибо это чрезвычайно трудоемкая работа, и невозможно эффективно совмещать руководство и Киноакадемии, и Союза кинематографистов. Мы выберем одного из лучших, кто возьмет на себя это бремя”, — сказал Арутюн Хачатрян.