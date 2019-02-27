Государство Февраль 27, 2019 | Автор : admin

Пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах считает дезинформацией слухи об уничтожении армянского беспилотного летательного аппарата в Агдамском районе.

Заявление, сделанное пресс-службой Министерства обороны Азербайджана 21 февраля, о том, что армянский беспилотник был якобы обстрелян в Агдаме, не соответствует действительности. Армия обороны не потеряла ни одного беспилотного летательного аппарата. Что касается фотографий, опубликованных в азербайджанских СМИ, то они явно устаревшие. Также примечательно, что распространенная Баку дезинформация “случайно” совпала с визитом сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион”, — говорится в сообщении пресс-службы МО Республики Арцах.

Оборонное ведомство Республики Арцах напоминает, что арцахские вооруженные силы, как всегда, имеют все возможности безопасно и эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении все виды беспилотных летательных аппаратов.

“Мы заверяем вас, что как мы их использовали до сих пор, так и, при необходимости, будем целенаправленно использовать”, — говорится в сообщении.