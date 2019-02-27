МИД Азербайджана анонсировал подготовку ко встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента АР Ильхама Алиева. Глава пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева заявила, что подготовка встречи на уровне глав государств Армении и Азербайджана ведется. Официального подтверждения Еревана на данный момент нет. Хотя некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники в МИД РА сообщают, что никаких конкретных договоренностей насчет подобной встречи нет.

Конкретной информации по срокам встречи не приводит и Баку, столь же размыто сообщая, что на повестке дня стоит очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова и что данный вопрос обсуждался во время последнего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку.

Любопытно, что сами сопредседатели, вопреки обыкновению, не выступили по завершении визита в Ереван и Баку с итоговым заявлением, в котором бы сообщалось, что обсуждалось, о чем договорились или не договорились. Почему Баку вдруг решил взять на себя эту миссию посредников, можно только предполагать. Возможно, для того, чтобы в очередной раз заявить, что от этих встреч он ожидает “конкретного результата — освобождения оккупированных территорий и обеспечения возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли”. Подобный вывод напрашивается и в связи с неожиданным заявлением главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова о том, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась из-за отказа от нее азербайджанского министра “после того, как власти Армении заявили, что они не ведут переговоры об урегулировании”. Не знаю, насколько достоверны сведения Колерова, однако факт, что в преддверии Мюнхенской конференции Баку выражал недовольство заявлениями премьер-министра РА Никола Пашиняна. Во-первых, о том, что если Азербайджан не готовит свой народ к миру, то Армения тоже не может готовить свой народ к миру и будет действовать соразмерно ситуации. Ереван считает возможным лишь мирное разрешение азербайджано-арцахского конфликта, но это вовсе не означает, что Армения не должна быть готова к войне. Во-вторых, премьер Армении задался вопросом, уполномочено ли руководство Азербайджана выступать от имени азербайджанцев. По словам Пашиняна, всякий раз, когда встает вопрос возращения Арцаха за стол переговоров, Азербайджан заявляет, что вовлечет так называемых представителей “азербайджанской общины Карабаха”. Между тем, азербайджанские вынужденные переселенцы из Арцаха не могут стать самостоятельной стороной переговоров, ибо так называемая азербайджанская община всегда принимала участие в переговорном процессе и продолжает это делать. “Не было переговоров, в которых азербайджанская община не была представлена, потому что они участвуют в президентских и парламентских выборах Азербайджана, являются его гражданами и, следовательно, президент Азербайджана избран также ими”, — сказал Пашинян. Он задался вопросом: “Означает ли это, что действующие власти Азербайджана не имеют полномочий представлять весь азербайджанский народ в переговорном процессе. Если в Азербайджане есть граждане, которых не представляет правительство, и оно признает, что не уполномочено представлять азербайджанскую общину Карабаха, то возникает вопрос: действующие власти Арцаха уполномочены представлять другие части азербайджанской общины?” Пашинян также поинтересовался, уполномочен ли Азербайджан представлять национальные меньшинства. “Если правительство не уполномочено представлять весь Азербайджан, то с каким мандатом это правительство вообще принимает участие в переговорах?” — резонно заметил Пашинян.

Если приведенные Колеровым данные верны, значит Баку будет отказываться от переговоров всякий раз, когда в высказываниях Еревана его что-то будет не устраивать. Иными словами — шантажировать армянские стороны и посредников своими надуманными требованиями.

Кстати, об азербайджанских вынужденных переселенцах. Официальному Баку следовало бы напомнить, что именно власти Азербайджана несут ответственность как за их искореженные судьбы, так и за трагедию многотысячного армянского населения страны, которое с февраля 1988г. на протяжении нескольких лет подвергалось чудовищным этническим чисткам и актам геноцида, организованным и осуществленным азербайджанскими властями. За эти годы с особой жестокостью были убиты тысячи армян. Более 500 тысяч стали беженцами. Азербайджанские ВПЛ из Арцаха стали жертвой Азербайджаном же развязанной в 1990г. широкомасштабной военной агрессии против Арцаха и Армении.