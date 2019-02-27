Общество Февраль 27, 2019 | Автор : admin

У здания правительства Армении группа граждан на днях провела акцию протеста с требованием возвратить в госбюджет огромные премии, выплаченные в конце прошлого года сотрудникам госструктур.

Участники акции также организовали сбор подписей. Протест длится уже не первый день, и за неделю участникам акции удалось уже собрать 4000 подписей. “Мы не позволим, чтоб должностные лица совали свой нос в госбюджет, как это делали представители прежних властей. Эти люди получают по 8-9 млн премий и говорят, что делают это в соответствии с буквой закона”, — заявил один из участников акции.