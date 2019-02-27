Государство Февраль 27, 2019 | Автор : admin

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках празднования Дня Защитника Отечества военнослужащие для школьников и юнармейцев провели информационно-агитационную акцию “Есть такая профессия — Родину защищать!”

Как сообщили из пресс-службы Южного военного округа, на площадках филиала военно-патриотического парка “Патриот” на территории военных городков соединения офицеры гарнизона провели с молодежью ознакомительные занятия по строевой, инженерной, медицинской и огневой подготовке.

Участники мероприятия проводимого в Гюмрийском военном гарнизоне ознакомились с условиями жизни и быта, организацией питания военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, оснащением солдатских общежитий секционного типа современной бытовой техникой, сушилками, душевыми кабинами, стиральными машинами и чайными комнатами. Школьники посмотрели на статическую выставку вооружения и военной техники, экипировки и снаряжения, ознакомились с современными комплексами связи, разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Творческие художественные коллективы соединения и школы продемонстрировали детям концертную музыкальную программу.

Всего в акции приняли участие около 500 человек.