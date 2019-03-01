Ереван и Тегеран стремятся к еще большему укреплению и развитию многовековых дружественных отношений между Арменией и Ираном. С констатацией этого факта выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Хасан Рохани на встрече в иранской столице в ходе официального визита главы армянского правительства в Исламскую Республику.

Пашинян и Рохани подчеркнули при этом наличие достаточной политической воли обеих сторон для продолжения укрепления, расширения и углубления армяно-иранских отношений.

Премьер-министр Армении и президент Ирана рассмотрели вопрос о строительстве 3-й линии электропередачи 400 кВ Иран-Армения, которая позволит увеличить обмен электричеством и газом между двумя странами, способствуя как развитию экономических отношений между двумя странами, так и региональному сотрудничеству в этой области. Стороны также придали большое значение реализации программы Мегринской ГЭС и договорились в ближайшем будущем предпринять практические шаги в этом направлении.

Собеседники сошлись во мнении, что двусторонний товарооборот не соответствует уровню политических отношений. Хотя в 2018г. объем торговли между странами самого высокого с 1991г., когда Армения обрела независимость, уровня — $364 млн, руководители двух стран посчитали необходимым сделать все возможное для увеличения объема двустороннего товарооборота и активизации взаимных инвестиций.

В связи с этим Никол Пашинян коснулся шагов правительства Армении, направленных на то, чтобы сделать инвестиционную среду более привлекательной.

С точки зрения активизации двусторонних и региональных торгово-экономических связей, стороны подчеркнули важность ратификации парламентами соглашения Иран-ЕАЭС, которое, по убеждению Пашиняна и Рохани, создаст новые возможности для дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Они высказали мнение, что после того, как соглашение вступит в полную силу, будет полезно организовать выставку-продажу армянской и иранской продукции в Ереване и Тегеране, организовать бизнес-форум.

Одной из ключевых сфер сотрудничества между Арменией и Ираном стало развитие международных транспортных коридоров, возможное участие иранской стороны в строительстве отдельных участков программы дорожного коридора Север-Юг.

В ходе расширенной встречи руководители энергетического и транспортного секторов двух стран представили подробную информацию о дискуссиях по развитию сотрудничества.

Никол Пашинян и Хасан Рохани также придавали большое значение активной деятельности армяно-иранской межправительственной комиссии и договорились провести следующее заседание комиссии нынешним летом. В ходе встречи собеседники коснулись сотрудничества в области сельского хозяйства и возможности увеличения экспорта мясных продуктов из Армении.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в области информационных технологий, здравоохранения, в частности, фармацевтики, туризма, охраны природы и гуманитарной сферы.

Никол Пашинян подчеркнул, что армяно-иранское сотрудничество способствует укреплению мира и стабильности в регионе, и добавил, что Армения высоко ценит сбалансированную позицию Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Главы Армении и Ирана сошлись во мнении, что всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем в формате единственной международно признанной структуры — Минской группы ОБСЕ.

В этом контексте собеседники также обменялись мнениями и по другим региональным вопросам.

К сожалению, подробностей о переговорах “по другим региональным проблемам” нет. Между тем, первый официальный визит армянского премьера в Иран имел место в сложной геополитической обстановке. Речь, конечно, в первую очередь, об американских санкциях в отношении Ирана, которые так или иначе, в той или иной степени отражаются на армяно-иранском сотрудничестве, не говоря уже о внутриэкономический и внутриполитической ситуации в самой Исламской Республике. Так, в преддверии визита премьер-министра Армении, 25 февраля, поступило сообщение о том, что глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку и принес в своем блоге в соцсетях извинения перед иранским народом “за все недоработки, которые произошли за то время”, когда он был министром. Западные журналисты называют Зарифа “архитектором ядерной сделки”, которая была впоследствии разорвана президентом США Дональдом Трампом. Правда, страны ЕС пока сохраняют ее и даже создали специальный механизм для торговли с Тегераном в обход американских санкций, но это раздражает Вашингтон, который не преминул дать понять, что примет меры даже в отношении союзников, которые торгуют с Ираном. В то же время отмечается, что Зариф пользовался популярностью у реформаторов, которые хотели продолжения диалога с США. Консервативные же круги Ирана считали, что реформаторы проиграли, ибо США вновь наложили санкции на Иран. Так или иначе, но против отставки Зарифа высказалась большая группа иранских депутатов, а президент Рохани ее не принял. Мохаммад Зариф остался во главе МИД ИРИ и вместе с министром ИД Армении Зограбом Мнацаканяном подписал два меморандума о взаимопонимании — по содействию сотрудничеству между Министерством экономического развития и инвестиций РА и Иранским институтом стандартов и промышленных исследований, а также между тем же ведомством Армении и Высшим советом по торговле, промышленности и специальным экономическим зонам Ирана.

Естественно, обойти тему санкций в отношении Ирана в Тегеране не могли

Хасан Рохани после встречи с Николом Пашиняном заявил журналистам, что иранскую сторону “порадовала позиция Армении в отношении санкций против Ирана”. “Наши две страны стремятся продвигать наши интересы в соответствии с нашими интересами и не позволять какой-либо третьей стране вмешиваться в эту деятельность и сотрудничество”, — подчеркнул он.

Премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью иранскому агентству ИРНА заявил, что “Иран является одним из важных партнеров Армении, и мы, естественно, следим за всеми событиями вокруг Ирана”. “Естественно, недавние события вокруг Ирана волнуют также и нас. В этих условиях Армения продолжает работать координировано, ведет открытый диалог и с иранской стороной, и всеми другими сторонами, вовлеченными в процесс. Мы четко представляем волнующие нас проблемы, нашу озабоченность и нашу позицию. Мы убеждены, что конструктивный подход Армении может стать позитивным фактором в поиске решений возникших проблем”, — подчеркнул Пашинян.