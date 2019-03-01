Находящаяся в Москве по приглашению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко парламентская делегация РА во главе с председателем НС Араратом Мирзояном в сопровождении временно исполняющего обязанности сопредседателя Межпарламентской комиссии Игоря Чернышенко посетила мемориал Неизвестного солдата и почтила память павших в Великой Отечественной войне.

В рамках рабочего визита председатель НС посетил также кафедральный собор Преображения Господня Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, ознакомился с армянским образовательным очагом и встретился с представителями армянской общины. В ходе встречи А.Мирзоян представил программу московского визита, позицию властей по ряду вопросов, подчеркнув роль армянской общины России в русле укрепления дружбы между армянским и русским народами.

Члены делегации НС и представители армянской общины в открытой и непринужденной беседе обсудили ряд важных вопросов, касающихся общественной, образовательной, культурной жизни Армении и Диаспоры, сообщает официальный сайт НС РА.