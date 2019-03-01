Общество Март 01, 2019 | Автор : admin

В результате необходимых следственных действий, предпринятых в следственном отделе Артика и Ани следственного управления Ширакской области Следственного комитета РА, были выявлены обстоятельства дела о грабеже в городе Артик Ширакской области, один человек арестован.

В отделе информации и общественных связей Следственного комитета Республики Армения сообщили, что, по предварительным данным, 27 февраля 2019 года в 09:25, житель Ширакской области, 1971 г.р., в маске и вооруженный ножом, вошел в ювелирный магазин в городе Артик и, с пригрозив ножом, потребовал золотые украшения.

В следственном отделе Артика и Ани следственного управления Ширакской области Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса РА. Место преступления было исследовано, видеоматериалы ювелирного магазина и соседних видеокамер были конфискованы и назначена судебно-медицинская экспертиза. Владелец ювелирного магазина, житель города Артик, 1960 г.р., был признан потерпевшим и допрошен.

В результате расследования выяснилось, что 47-летний житель Ширакской области вошел в ювелирный магазин в городе Артик в медицинской маске и угрожая ножом, совершил нападение, потребовав золотые украшения.

Сын жертвы вытащил из-под витрины газовый пистолет и направил его на 47-летнего мужчину, после чего последний попытался убежать, но был обезврежен и задержан бывшими вблизи магазина сотрудниками полиции.

47-летний житель Ширакской области был арестован по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемых преступниках считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.