Общество Март 01, 2019 | Автор : admin

В городе Мартуни области Гегаркуник развивается конный туризм, который ранее был инициирован и внедрен журналистом, школьным военруком Тиграном Багишджаняном.

Тигран Багишджанян сказал Арменпресс, что начал реализацию инициативы по укоренению коневодства и конного туризма в городе Мартуни в 2013 году с помощью грантовой программы. За короткое время ему удалось принять туристов из разных стран мира.

“Территория была бесплатно предоставлена жителем Мартуни Грачем Карапетяном. В начале я приобрел две карабахские лошади, а сегодня у меня уже 10. За последние годы у меня были туристы из Франции, Англии, России и других стран. В прошлом году у меня было 45 клиентов, и это число может быть в несколько раз больше в этом году, так как на данный момент у меня двойные заказы, по сравнению с прошлым годом. Кстати, в этом году мне уже удалось принять 2 туристов — из Японии и России. Если в предыдущие годы туристический сезон протекал от апреля до ноября, то сейчас он начинается в феврале. Верховая езда или конный туризм — довольно многообещающая отрасль в нашем городе, который находится на пересечении дорог, ведущих к живописным горам, соединяющим озера Большой и Малый Аль на плато Агриджай, Вайоц Дзор, Гарни-Гегард, хребет Варденис. Наши клиенты добираются на лошадях до караван-сарая Селима, находящeмся к юго-востоку от Мартуни Мтнадзора и Копо до Джермука, на западе — до подножия горы Аждаак, Гегарда. Результат ощутимый и обнадеживающий, поэтому я намерен развивать и продвигать эту довольно интересную отрасль туристического бизнеса”, — сказал Тигран Багишджанян.

Туристический бизнес Тигран Бахишджанян организовывает с членами семьи. “Моими неизменными партнерами по-прежнему являются члены семьи — моя жена, мой сын и моя дочь. Последняя владеет 4 языками и прекрасно выполняет обязанности переводчика. Кстати, туристы, интересующиеся конным туризмом, выгодны не только нашему семейному бизнесу. Во время своих посещений они пользуются гостевыми домами и отелями, пунктами питания и магазинами. Их интерес к местным сувенирам очень велик, поэтому мы решили производить местные сувениры. Это также многофункциональная программа, которая может стимулировать развитие ряда отраслей. Мы стремимся стать международно признанным предприятием”, — сказал предприниматель.

Конный туризм Тигран намерен сочетать с коневодством, желая восстановить породу армянских лошадей. “Я также сделал ценный шаг на пути к получению армянских породистых лошадей, поскольку я уже купил арабскую чистопородную кобылу. Вот почему мне нужно место и немного денег, и я представил бизнес-план для государственной или грантовой поддержки. У меня есть цель вырастить до 30 чистопородных армянских лошадей. В этом случае будет сказано не только об объеме развития туризма, но и о выносе на продажу чистопородных лошадей. Будет создано около 10 рабочих мест. Я верю в завтрашний день нашего предприятия”, — заключил Тигран Багишджанян.